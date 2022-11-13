Поражение Сити, отрыв Арсенала, травма Миколенко. Главные новости за 12 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 12 ноября

Во втором по рангу дивизионе чемпионата Украины состоялось три матча. И все три завершились ничьей. Тернопольская "Нива" не удержала победу над аутсайдером группы А "Мариуполем" – 1:1. "Оболонь", которая идет второй в группе Б, так и не смогла забить аутсайдеру "Горняку-Спорт" – 0:0. Этим не воспользовался ЛНЗ, чтобы оторваться – черкащане сыграли 2:2 с "Черниговом".

Грузинские СМИ сообщают, что "Шахтер" намерен подписать правого защитника "Сабуртало" и молодежной сборной Георгия Гочолейшвили. Тот уже успел отыграть 85 матчей за клуб, в том числе несколько поединков в квалификации еврокубков. Ожидается, что Гочолейшвили пройдет медосмотр в "Шахтере" после Чемпионата мира.

В гости к горожанам приехал "Брентфорд", который в турнирной таблице занимал 13 место. Именно гости открыли счет в начале игры – отличился Айвен Тоуни, но Фоден перед перерывом восстановил равновесие. Во втором тайме "Сити" изрядно наседал, но так и не смог воплотить свое преимущество в забитый мяч. "Брентфорд" же на 90+8-й шокировал "Этихад", и снова забил Тоуни. 1:2 в пользу "Брентфорда", поднявшегося на десятую строчку. К слову, в заявке на игру был наш Егор Ярмолюк, но на поле так и не вышел.

Канониры играли последними в субботу в АПЛ – приехали в гости к "Вулверхэмптону". И если в первом тайме ни разу не попали в рамку, после перерыва забили дважды. В обоих случаях отличился норвежец Эдегор - 0:2 и "Арсенал" оторвался от "Ман Сити" на пять очков. Зинченко отыграл почти весь матч, был заменен на 90+1 минуте.

"Эвертон" разгромно проиграл "Борнмуту" - 0:3, да еще и Виталий получил удар по голове и был заменен в середине первого тайма с подозрением на сотрясение мозга. "Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" благодаря дублю Нуньеса - 3:1, команда Клоппа пока шестая. "Тоттенхэм" в эффектной перестрелке одолел "Лидс" - 4:3. А вот "Ньюкасл" был сильнее "Челси" – все решил гол Уиллока. Черно-белые идут на международную паузу на третьем месте.

Помните, насколько была разобрана команда красных быков в начале сезона, когда они проиграли "Шахтеру"? А теперь "Лейпциг" выиграл четвертый матч подряд в чемпионате и вышел на второе место – на этот раз был преодолен "Вердер" (1:2). "Лейпциг" отстает от "Баварии" на шесть очков, мюнхенцы обыграли "Шальке" 0:2 (голы Гнабри и Чупо-Мотинга). Нельзя не отметить прогресс "Байера", который выиграл третий матч подряд (2:0 у "Штутгарта") и уже находится в середине турнирной таблицы (11 место).

В начале сезона в Италии все восхищались "Удинезе", который и играл симпатично и побеждал, благодаря чему шел в группе лидеров. Но выдержать темп зебры не смогли – они не могут выиграть уже в восьми матчах. На этот раз капитулировали перед лидером "Наполи", сделавшим очередной шаг к вожделенному чемпионству. Неаполитанцы забили трижды (у Осимхена 9-й гол в чемпионате), после чего позволили сопернику сократить отставание до минимума. Но подопечные Спалетти вовремя спохватились и довели игру до победы – 3:2. "Наполи" оторвался от ближайшего преследователя на 11 баллов, но "Лацио" и "Милан" свои матчи сыграют в воскресенье.