Тренер сборной Казахстана: С радостью сыграем против России
Нетрудно догадаться о его национальности
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал возможность проведения спарринга со сборной России:
“Я знаю, что наши федерации футбола контактировали по поводу матча, но не сошлись в датах. Но молодежные и юношеские сборные играли. В этом плане есть контакт, почему бы в будущем ни сыграть, это возможно.
В следующем году у нас есть десять игр, в марте начинается отборочный цикл к Евро-2024, и на февраль мы ищем спарринг-партнера. Если договорятся наши федерации, то почему бы и нет. С радостью сыграем”, - сказал Адиев.
Отметим, что сборная России в этом году провела один матч – против Кыргызстана. Также ее еще ждут матчи против Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября). Пока оба запланированы на выезде.
Добавим, что Адиев уроженец Грозного и имеет российское гражданство. Он возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года.
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