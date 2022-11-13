Пахтакор Максима Шацких стал чемпионом Узбекистана

Узбекский "Пахтакор", возглавляемый экс-форвардом киевского "Динамо" Максим Шацких, обыграл "Бунедкор" (2:0) в последнем туре чемпионата Узбекистана.

Соответственно, команда на одно очко опередила "Навбахор Наманган", став чемпионом Узбекистана. "Пахтакор" 15-й раз стал лучшей командой своей страны. Также "львы" четвертый раз подряд выиграли национальное первенство.

Напомним, что Шацких стал главным тренером "Пахтакора" в июле этого года. Ранее он много лет играл за киевское "Динамо".