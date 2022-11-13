 Пахтакор Максима Шацких стал чемпионом Узбекистана ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Пахтакор Максима Шацких стал чемпионом Узбекистана

Общие новости
(1 голосов)

Легенда УПЛ привел команду к титулу

Пахтакор Максима Шацких стал чемпионом Узбекистана

ФК Пахтакор/Автор неизвестен

Новина українською

Узбекский "Пахтакор", возглавляемый экс-форвардом киевского "Динамо" Максим Шацких, обыграл "Бунедкор" (2:0) в последнем туре чемпионата Узбекистана.

Соответственно, команда на одно очко опередила "Навбахор Наманган", став чемпионом Узбекистана. "Пахтакор" 15-й раз стал лучшей командой своей страны. Также "львы" четвертый раз подряд выиграли национальное первенство.

Напомним, что Шацких стал главным тренером "Пахтакора" в июле этого года. Ранее он много лет играл за киевское "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Шацких Узбекистан Пахтакор (Ташкент)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде