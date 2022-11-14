Ничьи Днепра-1, Шахтера и Динамо, скандальное заявление Роналду. Главные новости за 13 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 13 ноября

В рамках 13-го тура лидер чемпионата Украины играл в гостях с "Ворсклой". Днепряне забили в первом тайме – пасом Довбыка воспользовался Пихаленок. Могли не раз удвоить преимущество, но Ризнык и партнеры выстояли, а в середине второго тайма уже полтавчане забили гол – Василий Кравец воспользовался подачей с углового. К концу игры обе команды могли вырвать победу, но в итоге все завершилось ничьей 1:1.

Частично в этом виновата бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль, которая не засчитала два гола (хотя повторы подвергают сомнению правильность таких решений). И все же не стоит сбрасывать со счета и уровень сопротивления "Зари". На скорый гол от Бондаренко луганчане ответили голом Кирюханцева перед перерывом, а в начале второго тайма Игорь ассистировал Булеце. Бондарь сравнял, на последних секундах "Шахтер" мог взять три очка, но с ударом в упор от Петряка справился Мацапура. Дистанция между "Днепр-1" и "Шахтером" осталась на уровне 5 очков, но у команды Кучера на один сыгранный матч больше.

Самый эффектный по сценарию матч дня сыграли на александрийской "Нике". На гол со штрафного от Мирошниченко гости ответили точным ударом Шестакова. Во втором тайме Цуриков снова вывел "Александрию" вперед – это пятый гол для Андрея в сезоне. После этого в игре возникла пауза из-за того, что на скамейке для запасных плохо стало Станиславу Шараю. Пришлось даже вызвать скорую. Но все обошлось, игра продолжилась и на 90+1 Гайдучик сравнял. Казалось, все – 2:2, но нет, на 90+7 Денис Костышин вырвал победу для хозяев. "Александрия" догнала "Зарю" по очкам, да еще имеет игру в запасе.

Тем временем киевское "Динамо" не смогло победить "Колос". Хоть и владели киевляне территориальным преимуществом, но забить хотя бы раз не суждено. Еще и красную карточку Попов получил. 0:0 в итоге. А вот "Металлист 1925" прервал серию из шести матчей без побед – пропустив первыми от "Ингульца", харьковчане ответили двумя голами после угловых. 2:1 – первый значительный успех тандема Эдмар – Голодюк. А для главного тренера петровской команды этот матч подвел черту – Александр Поворознюк объявил о прекращении сотрудничества с Сергеем Лавриненко. Исполняющим обязанности назначен Младен Бартулович.

В Англии состоялось два матча. "Брайтон" Де Дзерби проиграл "Астон Вилли" 1:2. Дублем отличился Ингс. С аналогичным счетом завершилось противостояние "Фулхэма" и "Манчестер Юнайтед". Но красные дьяволы свой победный гол забили на 90+3 минуте – отличился 18-летний Алехандро Гарначо. Так что МЮ на перерыв идет пятым, с отставанием от "Тоттенгема" в три очка. А уже после матча вышло интервью Криштиану Роналду, в котором он заявил, что чувствует себя преданным в клубе, поскольку тот хочет от него избавиться. Кроме того, португалец заявил, что не испытывает уважения со стороны главного тренера Эрика Тен Хага и поэтому сам не уважает нидерландца. Похоже, что после ЧМ Роналду в МЮ мы уже не увидим.

Очень интересно в воскресенье было в Серии А. Сначала сошлись "Аталанта" и "Интер". И хотя команда из Бергамо забила первой (Лукман реализовал пенальти), нерадзуры были лучше. Особенно Джеко, оформивший дубль. Малиновский отыграл весь второй тайм, но на ход событий не повлиял – 2:3 в пользу "Интера". Затем "Рома" сыграла вничью с "Торино" 1:1, "Милан" обыграл "Фиорентину" 2:1 с решающим голом на 90+2. В завершение "Ювентус" разбил "Лацио" 3:0 (дубль Мойзе Кино). Туринская команда обошла римлян и поднялась на третье место, отставая от "Милана" на два очка. Россонери уступают "Наполи" восемью пунктами.