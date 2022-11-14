Второй бомбардир в истории сборных Али Даеи приговорен к смертной казни в Иране

Власти Ирана приговорили к смертной казни бывшего нападающего национальной сборной к смерти. Об этом сообщает Vesti-Online.

Экс-футболист участвовал в акциях протеста связанных со смертью Махса Амини, 22-летней девушки, которую задержала "полиция нравов" в начале сентября. Через три дня после задержания она умерла, так и не выйдя на свободу.

В конце сентября Али призвал правительство Ирана "решить проблемы иранского народа вместо применения репрессий, насилия и арестов". Сообщалось, что после публикации призыва в Инстаграм его паспорт конфисковали.

Стоит отметить, что 14 ноября у Али вышел пост в Инстаграм, в котором он заявляет, что отказал ФИФА в приглашении в Катар на чемпионат мира. Даеи пишет, что "решил остаться со своей родиной в сложный момент".

Даеи был лучшим бомбардиром в истории сборных, пока его рекорд не побил Криштиану Роналду. Иранец забил 109 голов в 149 матчах за национальную команду.

В Европе он выступал за "Баварию", "Герту" Берлин и "Арминию".