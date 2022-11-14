Второй бомбардир в истории сборных Али Даеи приговорен к смертной казни в Иране
В сентябре он призвал правительство решить проблемы народа вместо репрессий
Фото: instagram @alidaei
Власти Ирана приговорили к смертной казни бывшего нападающего национальной сборной к смерти. Об этом сообщает Vesti-Online.
Экс-футболист участвовал в акциях протеста связанных со смертью Махса Амини, 22-летней девушки, которую задержала "полиция нравов" в начале сентября. Через три дня после задержания она умерла, так и не выйдя на свободу.
В конце сентября Али призвал правительство Ирана "решить проблемы иранского народа вместо применения репрессий, насилия и арестов". Сообщалось, что после публикации призыва в Инстаграм его паспорт конфисковали.
Стоит отметить, что 14 ноября у Али вышел пост в Инстаграм, в котором он заявляет, что отказал ФИФА в приглашении в Катар на чемпионат мира. Даеи пишет, что "решил остаться со своей родиной в сложный момент".
Даеи был лучшим бомбардиром в истории сборных, пока его рекорд не побил Криштиану Роналду. Иранец забил 109 голов в 149 матчах за национальную команду.
В Европе он выступал за "Баварию", "Герту" Берлин и "Арминию".
Популярное сейчас
- Источник: Ребров прибыл в Киев и встретился с людьми из УАФ
- Ингулец теперь последний, Кривбасс выбрался из красной зоны. Таблица и результаты тура УПЛ
- СМИ: Днепр-1 хочет пригласить Тайсона
- Если продадут Мудрика. Шахтер присматривается к 21-летнему хорватскому хавбеку
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
Новости по теме
- 23:04 Зарубежные Иранский футбол восстал против диктатуры. Действующие и бывшие игроки требуют больше прав для народа
- 12:52 Зарубежные "Как приятно наслаждаться такими моментами жизни". Месси – первый, кто забил 80 голов в Южной Америке
- 23:50 Зарубежные Криштиану Роналду – лучший бомбардир сборных в истории