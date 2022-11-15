Победы Кривбасса и Черноморца, желание Мудрика. Главные новости за 14 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 14 ноября

Команда Юрия Вернидуба играла на выезде с "Металлистом". И одержала минимальную победу благодаря голу от Назария Волошина. Это позволило криворожцам подняться на 12-ю позицию в турнирной таблице. "Металлист" остался восьмым.

Одесситы принимали конкурента в борьбе за выживание – ФК "Львов". Неинтересный первый тайм прошел без голов, а вот после перерыва хозяева смогли забить первыми – Ермаков замкнул подачу Кравченко. Затем Войтиховский удвоил преимущество "Черноморца". "Львов" хоть чем-то ответить не смог – 2:0 в пользу одесситов, поднявшихся на 14-е место. В зоне непосредственного вылета находятся "Ингулец" и "Львов".

Последний матч 13-го тура УПЛ прошел во Львове. "Рух" повел в счете на 23-й минуте, когда Климчук реализовал 11-метровый. Но "Минай" нашел свой момент после перерыва – Трубочкин забил в ответ. Как следствие – 1:1. "Рух" идет на 11-м месте, имея одинаковое количество очков с "Кривбассом", "Минай" – 13-й, на один балл впереди "Черноморца".

Понедельник подсыпал немало новостей по поводу Михаила Мудрика. Во-первых, к числу претендентов присоединился "Манчестер Юнайтед", правда, "Арсенал" до сих пор считается фаворитом. Во-вторых, Фабрицио Романо сообщил, что "Шахтер" теперь просит за своего игрока порядка 100 млн евро. В-третьих, сам Михаил в одном из интервью заявил, что он расстроится, если его трансфер не состоится зимой.

По информации СМИ, форвард "Динамо заинтересовал турецкие "Касимпаша" и "Сивасспор", а также гранда Азербайджана "Карабах". Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 2 млн. евро. В нынешнем сезоне Артем голов не забивал, но всего за "Динамо" отличился 35 раз в 141 матче.

19 ноября состоится центральный матч всего первого круга УПЛ – "Днепр-1" сыграет с "Шахтером". Но днепряне могут не сыграть в оптимальном составе. В лагерь национальной сборной вызван алжирский легионер Янис Амаш, в текущем сезоне отличившийся 3 голами и 5 результативными передачами в 15 матчах. В "Днепр-1" пока не сообщали, удастся ли сохранить Амаша на игру.