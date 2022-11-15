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Известного итальянского тренера уволили после поражения 2:7 от загребского Динамо

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Специалист проработал в "Риеке" меньше 2,5 месяца

Известного итальянского тренера уволили после поражения 2:7 от загребского Динамо

Фото: nk-rijeka.hr

Новина українською

Серсе Косми уволен с поста главного тренера "Риеки", сообщает официальный сайт клуба.

Такое решение было принято после разгромного поражения 2:7 от загребского "Динамо" в матче 17-го тура чемпионата Хорватии. Перед тем, как проиграть в национальном первенстве, коллектив Косми вылетел из 1/8 Кубка Хорватии от команды второго дивизиона.

64-летний специалист возглавил "Риеку" в начале сентября этого года. С тех пор под его руководством команда одержала 4 победы в 12 матчах во всех турнирах. К слову, Косми тренировал чуть ли не половину клубов Серии А, но при этом ни одного гранда.

После 17-ти туров "Риека" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Хорватии, набрав 15 зачетных пунктов.

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В статье: Серсе Косми Риека
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Источник:
nk-rijeka.hr

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