Известного итальянского тренера уволили после поражения 2:7 от загребского Динамо
Специалист проработал в "Риеке" меньше 2,5 месяца
Фото: nk-rijeka.hr
Серсе Косми уволен с поста главного тренера "Риеки", сообщает официальный сайт клуба.
Такое решение было принято после разгромного поражения 2:7 от загребского "Динамо" в матче 17-го тура чемпионата Хорватии. Перед тем, как проиграть в национальном первенстве, коллектив Косми вылетел из 1/8 Кубка Хорватии от команды второго дивизиона.
64-летний специалист возглавил "Риеку" в начале сентября этого года. С тех пор под его руководством команда одержала 4 победы в 12 матчах во всех турнирах. К слову, Косми тренировал чуть ли не половину клубов Серии А, но при этом ни одного гранда.
После 17-ти туров "Риека" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Хорватии, набрав 15 зачетных пунктов.
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