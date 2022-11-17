Малиновский в АПЛ, 100 млн за Мудрика и выдворение CR7. Главные новости за 16 ноября

UA-Футбол составил подборку главных новостей за среду, 16 ноября.

Руслан Малиновский покинет “Аталанту” во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport. По информации источника, украинец имеет несколько предложений из АПЛ, при этом не уточняется каких. Ранее интерес к полузащитнику проявляли "Тоттенхэм", "Ноттингем Форест” и "Вест Хэм”. В этом сезоне Малиновский имеет лишь 5 выходов в старте в Серии А.

Стало известно, сколько “Шахтёр” хочет выручить с продажи Михаила Мудрика. Генеральный директор клуба Сергей Палкин озвучил сумму в 100 миллионов евро. Другой директор “горняков” Дарио Срна вспомнил о трансферах Джека Грилиша, Антони и Джейдона Санчо, заявив, что рынок определяет цену, а не он. Сам Мудрик был шокирован заявлением Палкина, назвав решение клуба “шлагбаумом на пути к его мечте о переходе в топ-лигу”.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг не собирается продолжать работу с Криштиану Роналду после его интервью Пирсу Моргану. Об этом сообщает ESPN. Нидерландский специалист поделился этим с директорами Ричардом Арнольдом и Джоном Мерто, а также владельцами клуба – семьей Глейзеров. Руководство "МЮ" примет решение по поводу Криштиану после того, как выйдет полная версия интервью. Ранее Роналду заявил, что не уважает тен Хага, а предыдущего босса МЮ назвал ноунеймом.

Сразу несколько европейских клубов проявляют интерес к вингеру "Динамо" Витиньо. Бразильское Globo сообщает о внимании к игроку со стороны испанской "Севильи", нидерландского "Аякса" и португальской “Бенфики". По информации источника, представители этих команд уже контактировали с киевлянами по поводу потенциального трансфера. Тем не менее, европейским клубам придется побороться за 23-летнего игрока с "Атлетико Паранаэнсе", где Витиньо играет в аренде.

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Гари Кэхилл объявил о завершение футбольной карьеры в возрасте 36 лет. В составе лондонского клуба защитник по два раза выигрывал чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу Европы. В сезоне 2011/12 вместе с "синими" он становился обладателем Лиги чемпионов. Последним его клубом был "Борнмут", за который он отыграл 22 поединка. Также в карьере футболиста были такие команды, как "Астон Вилла", "Бернли", "Шеффилд Юнайтед", "Болтон" и "Кристал Пэлас”.