Инфантино будет единственным кандидатом на пост президента ФИФА

Действующий президент Международной федерации футбола ( ФИФА) Джанни Инфантино будет переизбран на пост главы организации. Об этом информирует официальный сайт ФИФА.

Других кандидатур представлено не было. Срок подачи заявок на выборы истек 17 ноября.

Выборы главы организации должны состояться на 73‑м конгрессе ФИФА в Кигали (Руанда) 16 марта 2023 года.

Инфантино 52 года. Он был избран президентом ФИФА в 2016 году. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. В 2019 году швейцарско‑итальянский функционер был переизбран на второй срок.

Ранее Инфантино оскандалился с заявлением по поводу войны в Украине.