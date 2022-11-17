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Инфантино будет единственным кандидатом на пост президента ФИФА

Общие новости
(1 голосов)

Третий срок

Инфантино будет единственным кандидатом на пост президента ФИФА

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино будет переизбран на пост главы организации. Об этом информирует официальный сайт ФИФА.

Других кандидатур представлено не было. Срок подачи заявок на выборы истек 17 ноября.

Выборы главы организации должны состояться на 73‑м конгрессе ФИФА в Кигали (Руанда) 16 марта 2023 года.

Инфантино 52 года. Он был избран президентом ФИФА в 2016 году. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. В 2019 году швейцарско‑итальянский функционер был переизбран на второй срок.

Ранее Инфантино оскандалился с заявлением по поводу войны в Украине.

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА
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Источник:
fifa.com

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Комментарии (6)
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magnum power (БОМЖ)
17.11.2022 в 17:39
а хіба в мафії могло бути інакше?
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.11.2022 в 17:09
Погана новина. Безпринципний макаронник...
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.11.2022 в 16:54
Как в кремле, один и надолго.
Ответить
0
0
aleks68
17.11.2022 в 16:23
тупой продажный макаронник
Ответить
+1
-1
Будєм разбіратся (Київ)
17.11.2022 в 16:05
Корумпована контора, хоч з Блатером хоч без
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.11.2022 в 15:56
длббы!
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0
0

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