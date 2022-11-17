Инфантино будет единственным кандидатом на пост президента ФИФА
Третий срок
Getty Images / Global Images Ukraine
Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино будет переизбран на пост главы организации. Об этом информирует официальный сайт ФИФА.
Других кандидатур представлено не было. Срок подачи заявок на выборы истек 17 ноября.
Выборы главы организации должны состояться на 73‑м конгрессе ФИФА в Кигали (Руанда) 16 марта 2023 года.
Инфантино 52 года. Он был избран президентом ФИФА в 2016 году. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. В 2019 году швейцарско‑итальянский функционер был переизбран на второй срок.
Ранее Инфантино оскандалился с заявлением по поводу войны в Украине.
Популярное сейчас
- Лонвейк и Андриевский выйдут в старте Динамо на матч с Ингульцем
- Без них будет грустно: символическая сборная звезд, которые пропустят Чемпионат мира
- Малиновский в АПЛ, 100 млн за Мудрика и выдворение CR7. Главные новости за 16 ноября
- Второй бомбардир в истории сборных Али Даеи приговорен к смертной казни в Иране
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
Новости по теме
- 08:45 Украинские Заряженный Инфантино, Шевченко может стать чиновником, проблемы Роналду усугубляются. Главные новости за 15 ноября
- 17:15 Зарубежные Стаховский отреагировал на слова Инфантино о прекращении огня: Предложите Ирану не казнить людей на время ЧМ
- 12:04 Зарубежные Глава ФИФА предлагает прекратить огонь между Украиной и Россией на время ЧМ-2022