Справились без Холанда. Норвегия в товарищеском матче одолела Ирландию
Проявила себя другая звезда скандинавской сборной – Эдегор
фото - fotball.no
Сборная Норвегии провела товарищеский матч с Национальной командой Ирландии. Победа досталась скандинавской сборной благодаря голам Остигарда и Омоиджуанфо. За сборную Ирландии отличился Алан Брауни. Итоговый счет – 2:1.
Интересно, что за сборную Норвегии не сыграл ее главный актив – нападающий Эрлинг Холанд. Форварда "Манчестер Сити" не было даже в запасе. Зато проявил себя другой звездный футболист норвежцев Мартин Эдегор. Он отдал голевую передачу на первый гол гостей.
Напомним, что ни Норвегия, ни Ирландия не пробились на чемпионат мира 2022.
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