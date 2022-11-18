Справились без Холанда. Норвегия в товарищеском матче одолела Ирландию

Сборная Норвегии провела товарищеский матч с Национальной командой Ирландии. Победа досталась скандинавской сборной благодаря голам Остигарда и Омоиджуанфо. За сборную Ирландии отличился Алан Брауни. Итоговый счет – 2:1.

Интересно, что за сборную Норвегии не сыграл ее главный актив – нападающий Эрлинг Холанд. Форварда "Манчестер Сити" не было даже в запасе. Зато проявил себя другой звездный футболист норвежцев Мартин Эдегор. Он отдал голевую передачу на первый гол гостей.

Напомним, что ни Норвегия, ни Ирландия не пробились на чемпионат мира 2022.