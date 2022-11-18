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Бельгия проиграла Египту. Салах не забил, но ассистировал

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Для европейцев это была последняя репетиция перед чемпионатом мира

Бельгия проиграла Египту. Салах не забил, но ассистировал

Фото: twitter.com/EURO2024/Автор - невідомий

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Сборные команды завершают подготовку к чемпионату мира. Сегодня, 18-го ноября, товарищеский матч против Египта сыграла Бельгия. Европейцы выступили в звездном составе: Куртуа, Де Брюйне, Эден Азар, Витсель и другие. Египтяне тоже применили свой главный ресурс: нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах вышел в основном составе.

Именно он ассистировал на второй гол египтян Махмуду Трезеге. Перед тем забил Мостафа Мохаммед, так что египтяне наработали на солидный гандикап. Бельгия в итоге отыграла только один гол – точно пробил Лоис Опенда.

Товарищеский матч
Бельгия – Египет 1:2
Голы: Опенда 76 - Мостафа Мохаммед 33, Трезеге 46

На чемпионате мира Бельгия в групповом раунде сыграет с Канадой, Марокко и Хорватией. Первый матч – 23-го ноября.

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В статье: Бельгия Египет
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