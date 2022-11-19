Экс-нападающий Динамо завершил карьеру в 31 год
Травмы мешали играть
фото - Александр Приходько
Бывший нападающий киевского "Динамо" Лукаш Тедорчик завершил карьеру в 31 год. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, добавив фотографию с финишем на гонках.
“Последние несколько лет выглядели не так, как я хотел, я проводил больше времени в кабинетах, чем на поле. Пробовал, сражался, но тело не взаимодействует с головой, характером и не хочет выкладываться на 100%. Когда я не могу сделать все возможное, я не начинаю, поэтому я должен закончить”, - написал Теодорчик в посту.
Отметим, что поляк стал игроком "Динамо" в августе 2014 года, перейдя из "Леха" за четыре миллиона евро. В общей сложности он провел на контракте с киевлянами три года, в том числе сезон 2016-2017 гг. в аренде в "Андерлехте". В конце концов, в 2017-м нападающий перешел в бельгийский гранд за 4,5 млн евро.
В составе "Динамо" он успел провести 42 матча, отличившись 16-ю голами и двумя ассистами. Также с киевлянами нападающий завоевал четыре трофея: два чемпионских титула, и по одному Кубку и Суперкубку Украины.
После "Андерлехта" Теодорчик выступал за "Удинезе", "Шарлеруа" и "Виченцу". С июля этого года он находился без клуба.
Всего за профессиональную карьеру Лукаш провел 307 матчей, отличившись 106 голами и 35 ассистами. В том числе он забил четыре гола в 19 встречах за сборную Польши.
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