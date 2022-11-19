Неудачники отбора на Мундиаль. Швеция в большинстве обыграла Алжир в товарищеском матче

Швеция и Алжир в Мальме провели товарищескую встречу, завершившуюся победой скандинавов.

События начали стремительно развиваться во второй половине первого тайма, когда алжирец Бенсебаини был удален с поля на 34-й минуте встречи. В большинстве шведы заработали пенальти, а Форсберг его реализовал.

После перерыва скандинавы удвоили свое преимущество благодаря голу Клаэссона. До финального свистка команды ограничились только желтыми карточками и заменами, но мячей больше не забивали.

Добавим, что это поражение стало для Алжира первым с марта этого года.

Отметим, что и Швеция, и Алжир остановились в шаге от квалификации на Чемпионат мира-2022, уступив своим соперникам на финальном этапе плей-офф. Скандинавы пропустили на Мундиаль Польшу, а африканцы – Камерун.

Швеция – Алжир 2:0

Голы: Форсберг 45+3 (пен.), Клаэссон 48