Победа Днепра-1 над Шахтером, большая потеря Франции. Главные новости за 19 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 19 ноября

В рамках 14-го тура встречались первая и вторая команды УПЛ – "Днепр-1" и "Шахтер". Горняки забили первыми – сольный проход Мудрика завершился ударом из-за пределов штрафной и неубедительной игрой Валефа. Но "Днепр-1" очень быстро ответил классной комбинацией, в которой Гуцуляк ассистировал Пихаленку, а в начале второго тайма Довбик вывел свою команду вперед. "Шахтер" отыграться не смог, так что "Днепр-1" оторвался уже на восемь очков, но у команды Йовичевича есть еще игра в запасе.

В субботу свой день рождения отмечал Виктор Скрипник. К счастью для тренера, команда подарила ему победу, а не галстук. "Ворскла" играла на выезде с "Колосом" и в первом тайме открыла счет – отличился Сефери. "Колос" сравнял с помощью пенальти (Милько), но Степанюк нашел свой момент в штрафной площадке. 1:2 в пользу полтавской "Ворсклы", которая поднялась на шестое место в турнирной таблице.

В группе А "Полесье" одержало девятую победу подряд, обыграв "Диназ" 3:0. Житомирская команда опережает "Карпаты" уже на 12 очков. В группе Б ЛНЗ забил "Скоруку" на один мяч меньше. Да и преимущество черкащан над "Оболонью" не так велико – всего 4 пункта. В еще одном матче дня тернопольская "Нива" сыграла вничью 0:0 с "Дунаевцами".

Сборная Франции потеряла одного из ведущих футболистов – Карима Бензема. Обладатель последнего Золотого мяча получил мышечную травму во время тренировки. Первоначально сообщалось, что он пропустит стартовый поединок с Австралией. Но затем французская ассоциация сообщила, что для Карима Мундиаль завершился, так и не начавшись. Также известно, что по индивидуальной программе уже второй день тренируется Лионель Месси.

Известный журналист Константин Андриюк сообщает, что главу УАФ Андрея Павелко вызывают 22 ноября в Генпрокуратуру не просто на следственные действия. По информации Андриюка, Павелко должны вручить подозрение в уголовном производстве, которое зарегистрировано еще в июне 2018 года. Он подозревается в коррупции и отмывании денег.