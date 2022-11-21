Старт Чемпионат мира, успех сборной Украины U-19, два матча УПЛ. Главные новости за 20 ноября
А также результаты Первой лиги
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 20 ноября
Стартовал Чемпионат мира 2022
По традиции в первом поединке на турнире играл хозяин – Катар встречался с Эквадором. Уже в дебюте игры был отменен гол латиноамериканцев из-за минимального офсайда, который заметила система ВАР. Могло показаться, что судейская бригада испортит праздник, но очень быстро был назначен пенальти в ворота катарцев, который уверенно реализовал Эннер Валенсия. Затем лидер Эквадора удвоил преимущество. Катар ничем ответить не смог и в целом выглядел крайне слабо – 0:2 в итоге.
Минай вырвался из зоны переходных матчей
Закарпатская команда принимала на своем поле "Металлист". Интересно, что харьковчанами во время игры от боковой линии руководил официально занимающий должность спортивного директора Василий Кобин. Однако это не помогло "Металлисту" получить положительный результат - на исходе игры Вишневский забил единственный в игре гол, что позволило "Минаю" подняться в турнирной таблице на 11 место.
Металлист 1925 года одержал вторую победу подряд
В следующем матче в рамках 14-го тура УПЛ "Кривбасс" в Кривом Роге принимал "Металлист 1925". Под аккомпанемент дождя Роман Дебелко в дебюте срезал в свои ворота. А перед перерывом Андрей Борячук увеличил преимущество харьковчан. Как и в случае с Катаром, "Кривбасс" оказался не в состоянии отыграться - 0:2, команда Юрий Вернидуба снова в опасной зоне, а "Металлист 1925" расположился на восьмом месте, при этом проигрывает "Вересу" только по дополнительным показателям.
О результатах в Первой лиге
Центральный матч дня во втором по рангу дивизионе чемпионата Украины сыграли "Прикарпатье" и "Карпаты". Западноукраинское дерби выиграли львовяне – в их составе отличились Дуць и Галенков. В группе Б "Оболонь" обыграла "Кремень" 1:0 и сократила отставание от ЛНЗ до одного балла. При этом кременчугская команда рискует выпасть из команд, которые на втором этапе попадут в "чемпионскую" группу. "Полтава", обыграв "Чернигов" 0:1, сократила отставание до трех очков.
Юношеская сборная Украины прошла первый этап квалификации на Евро
Сборная Украины в возрастной категории до 19 лет досрочно обеспечила себе выход во второй раунд квалификации на Евро 2023. После победы над Косово команда Сергея Нагорняка разгромила Кипр 4:1. В начале пенальти реализовал Варфоломеев, затем дублем отличился динамовец Царенко, которому дважды ассистировал Ярмолюк из "Брентфорда", а в заключение отличился Федор из "Руха". 23 ноября Украина еще сыграет со Швецией, чтобы остаться первой, нужно не проиграть.
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