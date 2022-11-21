Доннарумма нервно пьет воду. ВИДЕО, как Алаба забил невероятным ударом в ворота Италии

Пока в Катаре проходит Чемпионат мира 2022 года, сборные, не попавшие в финальную часть, играют товарищеские матчи. Одни из главных неудачников – мощные Австрия и Италия. В воскресенье они встретились в Вене.

Уже на шестой минуте Шлагер открыл счет – он обворовал Верратти в центре поля, Арнаутович разогнал контратаку и вернул ему мяч. Австрия продолжила доминировать, а на 36-й минуте закрепила свое преимущество. Давид Алаба еще раз продемонстрировал, что он не только умеет качественно защищаться, но и умеет классно реализовывать стандарты. До ворот было 28 метров, Алаба пробил почти над головой Доннаруммы, но удар получился настолько мощным, что Джанлуиджи не успел среагировать.

Для Давида этот гол стал 16-м за сборную Австрии в 98 матчах. Игру с Италией австрийцы в итоге выиграли – хоть Скуадра Адзурра и перехватила инициативу во втором тайме, но в ворота катастрофически не попадала.

Товарищеский матч

20 ноября. Вена. "Эрнст Хаппель Стадион"

Австрия – Италия 2:0

Голы: Шлагер 6, Алаба 36

Стартовые составы:

Австрия: Линднер – Лайнхарт, Алаба, Фобер – Пош, Шлагер, Зейвальд, Адаму – Баумгартнер, Арнаутович, Забитцев

Италия: Доннарумма – Гатти, Бонуччи, Ачерби – Ди Лоренцо, Баррелла, Верратти, Димарко – Полетано, Распадори, Грифо

ВИДЕО гола Алабы - на 4:25