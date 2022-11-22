 Динамо сильнее Вереса, разгром от Англии, дебютный гол Бейла. Главные новости за 21 ноября ᐉ UA-Футбол
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Динамо сильнее Вереса, разгром от Англии, дебютный гол Бейла. Главные новости за 21 ноября

Общие новости
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А также победа Нидерландов и ничья молодежки

Динамо сильнее Вереса, разгром от Англии, дебютный гол Бейла. Главные новости за 21 ноября

фото - Getty Images

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 21 ноября

Ингулец уже не последний, Динамо вплотную приблизилось к Шахтеру

В рамках 14-го тура УПЛ было сыграно два матча. Сначала "Ингулец" на своем поле победил "Львов" благодаря эффектному голу Марусича. Это позволило петровцам покинуть последнюю строчку и подняться на 14 место. Именно Львов стал последним. Во втором матче "Динамо" одолело "Верес". Все решил точный удар Цыганкова с дальней дистанции, хотя киевляне неоднократно могли увеличить преимущество. "Динамо" имеет равное количество очков с "Зарей" - по 26 и на один балл отстает от "Шахтера". Впрочем, у горняков есть игра в запасе.

Англия громит Иран, США и Уэльс делят очки

На Чемпионате мира игровой день открывал матч Англии и Ирана. Интересно, что футболисты второго не пели гимн перед игрой, СМИ пишут – в знак поддержки протестов против власти. Что касается игры, то в середине первого тайма Иран из-за травмы потерял голкипера Бейранвада, вышедший на замену Хоссейни достал из сетки шесть мячей. Погром начал Беллингем, дубль оформил Сака, также забивали Стерлинг, Рашфорд и Грилиш. Иран ответил дублем Тареми, при этом второй мяч форвард забил на 90+13-й минуте. 6:2 в пользу Англии. В другом матче группы В США и Уэльс не определили победителя. Тимоти Веа открыл счет в первом тайме, а Бэйл ответил на исходе игры. Для обоих эти голы стали дебютными на чемпионатах мира.

Нидерланды дожали Сенегал

Также состоялся второй матч первого тура в группе А. Долгое время сенегальцы даже атаковали интереснее, по крайней мере, чаще били по воротам соперника. Но на 84-й минуте Гакпо воспользовался забросом Фрэнки де Йонга – 1:0. А уже в компенсированное арбитром время – на 90+9-й – Классен удвоил преимущество. Так что у Нидерландов и Эквадора по три очка, у Сенегала и Катара – ноль.

Молодежная сборная Украины завершила сбор

Во время него команда Руслана Ротаня сыграла два матча, и в обоих была зафиксирована ничья. Сначала с Израилем 1:1 (дебютный гол забил Кучерявый), а в понедельник с Грузией, которая будет хозяином Евро-2023, к которому и готовятся сине-желтые. Счет такой же – 1:1. Во втором тайме Кащук вывел Украину вперед, но довольно быстро грузины отыгрались благодаря дальнему удару. Стоит отметить, что в этих матчах Руслан Ротань не мог задействовать несколько основных игроков, уже играющих в основе "Динамо" и "Шахтера".

В Италии настаивают на том, что Малиновский уйдет из Аталанты

О том, что Гасперини не рассчитывает на украинского игрока, написали почти все итальянские газеты. Теперь авторитетная Gazzetta Dello Sport сообщила, что в клубе решили продать Руслана уже зимой. Мол, ему уже 29, а нужно обновлять состав. "Аталанта" планирует выручить за полузащитника до 18 млн евро. Ранее сообщалось, что в лице Малиновского заинтересованы "Тоттенхэм" и "Марсель".

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