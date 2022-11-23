 Роналду официально ушел из МЮ, Аргентина проиграла Саудовской Аравии. Главные новости за 22 ноября ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду официально ушел из МЮ, Аргентина проиграла Саудовской Аравии. Главные новости за 22 ноября

Общие новости
(1 голосов)

UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей за вторник, 22 ноября

Роналду официально ушел из МЮ, Аргентина проиграла Саудовской Аравии. Главные новости за 22 ноября

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sebastian Frej/MB Media

UA-Футбол
Новина українською

Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии на старте ЧМ

Возможно, этот матч так и останется главной сенсацией всего ЧМ-2022. Аргентина категорично не настроилась на Саудовскую Аравию, не следила за линией офсайда, а когда во втором тайме соперник взвинтил темп, внезапно развалилась физически и морально. И это фаворит ЧМ? Месси и Ко надо сильно постараться, чтобы отмыться от этого позора.

Роналду официально разорвал контракт с "Манчестер Юнайтед"

После скандального интервью Криштиану это было ожидаемо, но все же фиксируем - 22 ноября 2022 года Роналду и "МЮ" расстались во второй раз и, похоже, навсегда. Впрочем, была и другая важная новость из "Олд Траффорд" - вчера появилось официальное сообщение, что клуб выставлен семьей Глейзеров на продажу. Это второй лакомый кусок для каких-то шейхов после "Ливерпуля", который продается уже почти месяц.

Франция стартовала на ЧМ с волевой победы над Австралией

"Соккеруз" открыли счет уже на 9-й минуте и в воздухе повис запах второй сенсации за день, но Франция оказалась крепче Аргентины ментально. Чемпионы мира еще до перерыва вышли вперед, а во втором тайме гол и ассист Мбаппе довели счет до разгромного - 4:1. По итогам игры Дидье Дешам точно задаст вопросы обороне, но в целом Франция доказала - она сильна и сбить ее с ног будет непросто.

Левандовский не забил пенальти, а Польша не победила Мексику

Да-да, супергерой Роберт Левандовский на сей раз подвел своих, не реализовав пенальти. По сути, это был единственный верный шанс поляков за весь матч. В остальном мексиканцы играли острее, ярче и еще до перерыва чудом не забили дважды. Лишь высокая концентрация и насыщенная оборона позволили Польше удержать итоговые 0:0.

Тунис неожиданно выстоял под атаками Дании

Ну, и вторые "нули" дня. Здесь первым номером играла, конечно, Дания, но реальных моментов у нее почти не было. Дольберг пару раз промазал - и это все. Тунис отвечал малочисленными контратаками, стандартами, один раз забил из офсайда, но вообще основное внимание уделил нейтрализации соперника, в чем и преуспел. Вчера арабам на ЧМ вообще везло.

"Реал" якобы готов выложить 80 млн евро за Мудрика

Об этом пишет издание ElDesmarque, а это вам не какой-то забор. Игра вингера "Шахтера" якобы запала в душу президенту "Реала" Флорентино Пересу, а тот на клуб не жалел денег никогда. Но Мудрику, конечно, надо подумать дважды. Слева у Мадрида играет Винисиус, и шансов подвинуть его в клубной иерархии может и не быть - есть большой риск попасть в ситуацию Лунина в противостоянии с Куртуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде