В Молдове массовые отключения электроэнергии из-за обстрелов Украины Россией
Президент Санду считает, что нужно удаляться от РФ
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В Молдове массовые отключения света из-за сегодняшних утренних обстрелов Украины Российской Федерацией. Об этом сообщил вице-премьер страны Адрей Спину.
В этой связи МИД Молдовы вызвал для получения объяснений посла России.
Также на этот инцидент отреагировала и президент Молдовы Майя Санду:
“Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей ради простого желания держать других людей бедными и смиренными. Как бы трудно ни было сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен оставаться в свободном мире”, - сказала глава государства.
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