 В Молдове массовые отключения электроэнергии из-за обстрелов Украины Россией ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

В Молдове массовые отключения электроэнергии из-за обстрелов Украины Россией

Общие новости
(1 голосов)

Президент Санду считает, что нужно удаляться от РФ

В Молдове массовые отключения электроэнергии из-за обстрелов Украины Россией

Фото з відкритих джерел

Новина українською

В Молдове массовые отключения света из-за сегодняшних утренних обстрелов Украины Российской Федерацией. Об этом сообщил вице-премьер страны Адрей Спину.

В этой связи МИД Молдовы вызвал для получения объяснений посла России.

Также на этот инцидент отреагировала и президент Молдовы Майя Санду:

“Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей ради простого желания держать других людей бедными и смиренными. Как бы трудно ни было сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен оставаться в свободном мире”, - сказала глава государства.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде