В Молдове массовые отключения электроэнергии из-за обстрелов Украины Россией

В Молдове массовые отключения света из-за сегодняшних утренних обстрелов Украины Российской Федерацией. Об этом сообщил вице-премьер страны Адрей Спину.

В этой связи МИД Молдовы вызвал для получения объяснений посла России.

Также на этот инцидент отреагировала и президент Молдовы Майя Санду: