 Тяжелая победа Шахтера, новая сенсация на ЧМ, контракт Гвардиолы. Главные новости за 23 ноября ᐉ UA-Футбол
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Тяжелая победа Шахтера, новая сенсация на ЧМ, контракт Гвардиолы. Главные новости за 23 ноября

Общие новости
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А также недоигранный матч лидера УПЛ и 100-процентная юношеская сборная

Тяжелая победа Шахтера, новая сенсация на ЧМ, контракт Гвардиолы. Главные новости за 23 ноября

фото - Getty Images

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за среду, 23 ноября

Днепр-1 и Александрия не смогли сыграть матч

Лидер чемпионата Украины должен был сыграть перенесенный поединок первого тура. Однако спустя десять минут после начала игры раздался сигнал воздушной тревоги. Команды просидели в убежище полтора часа, после чего оба клуба согласились перенести матч на более поздний срок. Таким образом, игра будет доиграна уже в следующем году.

Шахтер одержал тяжелую победу на Ворскле

Второй матч дня – уже в рамках 15-го тура – ​​начался с опозданием. Горняки повели в счете в первом тайме – отличился Судаков и закрепили преимущество сразу после перерыва (Крыськив). Но Сефери один мяч отыграл, Траоре не реализовал пенальти, а затем Челядин забил второй мяч полтавчан. Пришлось "Шахтеру" активизироваться, чтобы снова не потерять очки. Наконец, на 85-й минуте Михаил Мудрик реализовал победный пенальти. Для обеих команд этот матч стал последним в 2022 году, дальше – каникулы.

Германия поставила под сомнение выход в плей-офф ЧМ

Главная сенсация дня на Чемпионате мира произошла в матче Германия – Япония. Бундестим в середине первого тайма забила с пенальти (Гюндоган) и, казалось, контролирует ситуацию. Но во втором тайме японцы смогли все перевернуть с ног на голову. Сначала Доан, затем Асано огорчили Нойера, как следствие – 1:2 в пользу сборной Страны восходящего солнца. Теперь Германии для выхода в 1/8 финала нужно побеждать в следующих обоих матчах. Если с Коста-Рикой это ожидается, то вот как команда Флика собирается победить Испанию, сказать трудно. Фурия Роха устроила фестиваль во втором матче группы Е. Подопечные Луиса Энрика забили в ворота Кейлора Наваса семь сухих мячей. У Феррана Торреса дубль, у Ольмо и Мораты по голу и результативной передаче.

Канада была близка к сенсации, Хорватия и Марокко играют вничью

Также в среду играли матчи в группе I. Сначала Марокко и Хорватия не определили победителя, сыграв в третью ничью на турнире. А потом Канада достойно сражалась с Бельгией. Уже на 11-й минуте североамериканцы получили право на пенальти, но Альфонсо Дэвис не смог переиграть Тибо Куртуа. В ответ Бельгия забила – отличился Батшуайи, после чего Канада много атаковала (22 удара за матч!), но так и не смогла поразить ворота соперника хотя бы раз.

Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити

Тем временем чемпион Англии объявил, что продлил контракт с главным тренером до 2025 года. Напомним, что каталонец работает с горожанами с 2016 года. За это время он четырежды выиграл Премьер-лигу, четырежды Кубок лиги, один раз Кубок Англии, однажды вывел "Сити" в финал Лиги Чемпионов. Сам Гвардиола заявил, что ему очень комфортно в клубе, и он верит, что может достичь с командой большего.

Юношеская сборная Украины выиграла третий матч в отборе

Команда Сергея Нагорняка продемонстрировала стопроцентный результат на первом этапе отбора к Евро-2023. После побед над Кипром и Косово сине-желтые одолели еще и Швецию 2:0. В составе украинской команды отличились выступающий в США Артем Холод и Егор Ярмолюк из "Брентфорда". Таким образом, Украина вышла в элит-раунд отбора на Евро.

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