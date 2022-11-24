Тяжелая победа Шахтера, новая сенсация на ЧМ, контракт Гвардиолы. Главные новости за 23 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за среду, 23 ноября

Лидер чемпионата Украины должен был сыграть перенесенный поединок первого тура. Однако спустя десять минут после начала игры раздался сигнал воздушной тревоги. Команды просидели в убежище полтора часа, после чего оба клуба согласились перенести матч на более поздний срок. Таким образом, игра будет доиграна уже в следующем году.

Второй матч дня – уже в рамках 15-го тура – ​​начался с опозданием. Горняки повели в счете в первом тайме – отличился Судаков и закрепили преимущество сразу после перерыва (Крыськив). Но Сефери один мяч отыграл, Траоре не реализовал пенальти, а затем Челядин забил второй мяч полтавчан. Пришлось "Шахтеру" активизироваться, чтобы снова не потерять очки. Наконец, на 85-й минуте Михаил Мудрик реализовал победный пенальти. Для обеих команд этот матч стал последним в 2022 году, дальше – каникулы.

Главная сенсация дня на Чемпионате мира произошла в матче Германия – Япония. Бундестим в середине первого тайма забила с пенальти (Гюндоган) и, казалось, контролирует ситуацию. Но во втором тайме японцы смогли все перевернуть с ног на голову. Сначала Доан, затем Асано огорчили Нойера, как следствие – 1:2 в пользу сборной Страны восходящего солнца. Теперь Германии для выхода в 1/8 финала нужно побеждать в следующих обоих матчах. Если с Коста-Рикой это ожидается, то вот как команда Флика собирается победить Испанию, сказать трудно. Фурия Роха устроила фестиваль во втором матче группы Е. Подопечные Луиса Энрика забили в ворота Кейлора Наваса семь сухих мячей. У Феррана Торреса дубль, у Ольмо и Мораты по голу и результативной передаче.

Также в среду играли матчи в группе I. Сначала Марокко и Хорватия не определили победителя, сыграв в третью ничью на турнире. А потом Канада достойно сражалась с Бельгией. Уже на 11-й минуте североамериканцы получили право на пенальти, но Альфонсо Дэвис не смог переиграть Тибо Куртуа. В ответ Бельгия забила – отличился Батшуайи, после чего Канада много атаковала (22 удара за матч!), но так и не смогла поразить ворота соперника хотя бы раз.

Тем временем чемпион Англии объявил, что продлил контракт с главным тренером до 2025 года. Напомним, что каталонец работает с горожанами с 2016 года. За это время он четырежды выиграл Премьер-лигу, четырежды Кубок лиги, один раз Кубок Англии, однажды вывел "Сити" в финал Лиги Чемпионов. Сам Гвардиола заявил, что ему очень комфортно в клубе, и он верит, что может достичь с командой большего.

Команда Сергея Нагорняка продемонстрировала стопроцентный результат на первом этапе отбора к Евро-2023. После побед над Кипром и Косово сине-желтые одолели еще и Швецию 2:0. В составе украинской команды отличились выступающий в США Артем Холод и Егор Ярмолюк из "Брентфорда". Таким образом, Украина вышла в элит-раунд отбора на Евро.