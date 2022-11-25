Легендарный иранский футболист арестован за "распространение пропаганды против государства"
Вория Гафури не поехал на ЧМ-2022, его арест рассматривается как предупреждение игрокам сборной Ирана в Катаре
Иранские силы безопасности в четверг арестовали одного из самых известных футболистов страны, обвинив его в распространении пропаганды против исламской республики и стремлении подорвать национальную команду на чемпионате мира.
Вория Гафури, бывший член национальной сборной по футболу и некогда капитан тегеранского клуба "Эстеглал", открыто выступал в защиту иранских курдов, призывая правительство в социальных сетях прекратить убийства курдского народа. Ранее он был задержан за критику бывшего министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.
Иранская команда уже была вовлечена в споры после того, как не спела национальный гимн перед игрой с Англией, и арест Гафури, вероятно, будет рассматриваться как предупреждение игрокам не повторять своих протестов.
Он был задержан после тренировки со своим клубом "Фулад Хузестан" по обвинению в "подрыве репутации национальной команды и распространении пропаганды против государства", сообщило агентство Fars.
Другие агентства сообщили, что он обвиняется в "оскорблении и намерении уничтожить национальную футбольную команду, а также в выступлениях против режима".
В последние дни министры обвиняли Гафури в том, что он является курдским сепаратистом, но он ответил, что готов отдать жизнь за Иран.
35-летний футболист входил в состав сборной Ирана на чемпионат мира 2018 года, но, к удивлению, не был включен в окончательный состав команды на чемпионат мира этого года в Катаре.
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