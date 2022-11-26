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Польша провела масштабные учения с союзниками по НАТО в районе Сувальского коридора

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Были привлечены две тысячи военных

Польша провела масштабные учения с союзниками по НАТО в районе Сувальского коридора

Міністерство оборони Польщі

Новина українською

Министерство обороны Польши 25 ноября объявило о завершении масштабных учений в районе Сувальского коридора.

В тренировках приняли участие две тысячи военнослужащих. Кроме этого было привлечено более тысячи техники.

В список военных, кроме поляков, входили американские, британские, румынские и хорватские солдаты. Все они входят в Батальонную боевую группу НАТО. В частности, было отмечено, что этот проект стал крупнейшим для 16-й механизированной бригады Польши в этом году.

“В эпизодах учений были задачи, вытекающие из текущих задач бойцов, и задачи были сформулированы на основе, с одной стороны, нашего опыта, а с другой – наблюдений на поле боя в Украине. Нам хорошо известны методы, используемые Россией. Мы видим, какие эффективные методы обороны использует Украина. Мы должны быть готовы использовать этот опыт и сдерживать агрессора”, – рассказал Министр обороны Польши Маиуш Блащак.

Отметим, что Сувальский коридор – это территория, разграничивающая Калининградскую область и остальную часть Российской Федерации. Он проходит между Польшей и Литвой и является единственным сухопутным выходом НАТО к государствам Балтии.

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В статье: НАТО
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