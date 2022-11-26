Польша провела масштабные учения с союзниками по НАТО в районе Сувальского коридора
Были привлечены две тысячи военных
Міністерство оборони Польщі
Министерство обороны Польши 25 ноября объявило о завершении масштабных учений в районе Сувальского коридора.
В тренировках приняли участие две тысячи военнослужащих. Кроме этого было привлечено более тысячи техники.
В список военных, кроме поляков, входили американские, британские, румынские и хорватские солдаты. Все они входят в Батальонную боевую группу НАТО. В частности, было отмечено, что этот проект стал крупнейшим для 16-й механизированной бригады Польши в этом году.
“В эпизодах учений были задачи, вытекающие из текущих задач бойцов, и задачи были сформулированы на основе, с одной стороны, нашего опыта, а с другой – наблюдений на поле боя в Украине. Нам хорошо известны методы, используемые Россией. Мы видим, какие эффективные методы обороны использует Украина. Мы должны быть готовы использовать этот опыт и сдерживать агрессора”, – рассказал Министр обороны Польши Маиуш Блащак.
Отметим, что Сувальский коридор – это территория, разграничивающая Калининградскую область и остальную часть Российской Федерации. Он проходит между Польшей и Литвой и является единственным сухопутным выходом НАТО к государствам Балтии.
Популярное сейчас
- Бенито тренируется с Динамо. Ранее Суркис "отчислил" его из команды
- Англия - США 0:0. Футбольная скука по-английски
- Тиски для Оранье. Видео голов и обзор матча Нидерланды - Эквадор 1:1
- Роналду официально ушел из МЮ, Аргентина проиграла Саудовской Аравии. Главные новости за 22 ноября
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО