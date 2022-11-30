Павелко вышел под залог, Шахтер подписал грузина, англосаксы - в плей-офф ЧМ. Главные новости за 29 ноября
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 29 ноября
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Сенегал и Нидерланды вышли в плей-офф из группы А
Голландцам пришлось легче, ведь в соперниках у них был скромный Катар. Игра получилась скучной, но - главное - Оранье своего добились. Два гола от Гакпо и де Йонга - и это 2:0. Касательно Сенегала, то ему пришлось помучиться и понервничать. Эквадор один раз отыгрался по ходу встречи, и лишь эпохальный для Африки защитник Калиду Кулибали склонил чашу весов на сторону "Львов Теранги", которых в плей-офф ЧМ не видели с 2002 года.
США и Англия выбросили за борт чемпионата мира Иран
В этой группе сравнительно просто было англичанам, ведь Уэльс приехал на ЧМ откровенно "никаким". Гол Фодена и дубль Рашфорда подытожили бездарную форму валлийцев - 3:0. А вот США сыграли не только сложный, но и "политический" матч против Ирана. Говорят, режим аятолл привез в Катар тысячи псевдо-фанатов, чтобы создать иллюзию поддержки, но даже если так, это не помогло - все решил Кристиан Пулишич.
Президент УАФ был взят под стражу и тут же выпущен под залог
Печерский суд Киева назначил Андрею Павелко точно такой же залог, что и генсеку УАФ Юрию Записоцкому днем ранее - 9,88 млн евро. Обоих чиновников прокуратура обвиняет в хищении денег при строительстве искусственных полей. Почти сразу после оглашения приговора УАФ выплатила необходимые 9,88 млн - и, таким образом, за решетку Павелко не попал, однако его в любом случае ждет суд.
"Шахтер" подписал правого защитника из Грузии
Вам ничего не скажет имя Георгия Гочолейшвили, но этого и не требуется. Главное, что 21-летнего правого бека грузинского "Сабуртало" вчера подписал "Шахтер", а значит, возможностей на него посмотреть еще будет предостаточно. Пока известно лишь, что Transfermarkt оценивает парня в 600 тысяч евро.
В сборной Бельгии скандалы и даже потасовки прямо на ЧМ
Поражение от Марокко (0:2) - не единственная плохая новость в лагере Бельгии. Вскоре после фиаско де Брюйне вдрызг разругался с Альдервейрельдом; на следующий день к Кевину присоединились Азар с Вертонгеном, и в итоге всех пришлось разнимать Ромелу Лукаку. Похоже, Бельгия если и преодолеет внутренний кризис, то уже не на этом ЧМ.
Дешам дал понять, что не ждет возвращения Бензема в Катар
Позавчера СМИ дали надежду на возвращение Карима Бензема в лагерь Франции на ЧМ, но Дидье Дешам все разговоры пресек - мол, даже об этом не думает. Наверное, это и логично - "Галльские петухи" едва-едва нащупали свой футбол. Зачем сейчас что-то менять?
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