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СМИ: Роналду перейдет в клуб из Саудовской Аравии - названа зарплата португальца

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Сумасшедший трансфер

СМИ: Роналду перейдет в клуб из Саудовской Аравии - названа зарплата португальца

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду близок к заключению соглашению с саудовским клубом "Аль-Наср", сообщает Marca.

37-летний португалец подпишет контракт на 2,5 года. Согласно данным источника, Криштиану будет зарабатывать 200 миллионов евро за каждый сезон. В сумму будут также включены рекламные контракты.

Ни одна из европейских команд не смогла дать условия, подобные тем, которые предложил клуб из Саудовской Аравии. В такой же ситуации находятся коллективы американской МЛС.

Напомним, Роналду остался без команды после скандального интервью Пирсу Моргану, в котором он, помимо прочего, заявил, что не уважает главного тренера "МЮ" Эрика тен Хага, а также раскритиковал руководство "красных дьяволов".

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
Marca

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