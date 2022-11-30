СМИ: Роналду перейдет в клуб из Саудовской Аравии - названа зарплата португальца
Сумасшедший трансфер
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Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду близок к заключению соглашению с саудовским клубом "Аль-Наср", сообщает Marca.
37-летний португалец подпишет контракт на 2,5 года. Согласно данным источника, Криштиану будет зарабатывать 200 миллионов евро за каждый сезон. В сумму будут также включены рекламные контракты.
Ни одна из европейских команд не смогла дать условия, подобные тем, которые предложил клуб из Саудовской Аравии. В такой же ситуации находятся коллективы американской МЛС.
Напомним, Роналду остался без команды после скандального интервью Пирсу Моргану, в котором он, помимо прочего, заявил, что не уважает главного тренера "МЮ" Эрика тен Хага, а также раскритиковал руководство "красных дьяволов".
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