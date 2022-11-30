Пеле госпитализирован. Лечение рака проходит неэфективно

Пеле госпитализировали в Бразилии на фоне ухудшения его здоровья. Врачи проводят различные тесты, чтобы узнать детали его текущего состояния.

У Пеле появились отёки, проблемы с сердцем и спутанность сознания. На фоне этого было принято решение о его госпитализации.

Считается, что его лечение рака оказалось неэфективным.

В последний раз Пеле госпитализировали в апреле этого года. Тогда он пробыл в больнице всего неасколько дней, пока состояние не стабилизировали.

Пеле проходит курс лечения от рака. У легенды футбола 3 опухоли: кишечника, печени и лёгкого.