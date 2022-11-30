Пеле госпитализирован. Лечение рака проходит неэфективно
Желаем только здоровья легендарному форварду
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Пеле госпитализировали в Бразилии на фоне ухудшения его здоровья. Врачи проводят различные тесты, чтобы узнать детали его текущего состояния.
У Пеле появились отёки, проблемы с сердцем и спутанность сознания. На фоне этого было принято решение о его госпитализации.
Считается, что его лечение рака оказалось неэфективным.
В последний раз Пеле госпитализировали в апреле этого года. Тогда он пробыл в больнице всего неасколько дней, пока состояние не стабилизировали.
Пеле проходит курс лечения от рака. У легенды футбола 3 опухоли: кишечника, печени и лёгкого.
???? ????????????????????????????????: Pelé has been hospitalised in Brazil after he developed swelling, heart issues and mental confusion. His cancer treatment appears to be ineffective.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 30, 2022
He is now undergoing several health tests. Our thoughts go out to him and his family.
(Source: @ESPNBrasil) pic.twitter.com/atb2eGGe9O
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