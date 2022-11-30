 Пеле госпитализирован. Лечение рака проходит неэфективно ᐉ UA-Футбол
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Пеле госпитализирован. Лечение рака проходит неэфективно

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(1 голосов)

Желаем только здоровья легендарному форварду

Пеле госпитализирован. Лечение рака проходит неэфективно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пеле госпитализировали в Бразилии на фоне ухудшения его здоровья. Врачи проводят различные тесты, чтобы узнать детали его текущего состояния.

У Пеле появились отёки, проблемы с сердцем и спутанность сознания. На фоне этого было принято решение о его госпитализации.

Считается, что его лечение рака оказалось неэфективным.

В последний раз Пеле госпитализировали в апреле этого года. Тогда он пробыл в больнице всего неасколько дней, пока состояние не стабилизировали.

Пеле проходит курс лечения от рака. У легенды футбола 3 опухоли: кишечника, печени и лёгкого.

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В статье: Пеле
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Источник:
espn.com

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.11.2022 в 17:50
Це фініш.....
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