 Вылет Дании, трагедия Мексики и победа Динамо. Главные новости за 30 ноября ᐉ UA-Футбол
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Вылет Дании, трагедия Мексики и победа Динамо. Главные новости за 30 ноября

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 30 ноября

Вылет Дании, трагедия Мексики и победа Динамо. Главные новости за 30 ноября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 30 ноября.

Мощный перфоманс Аргентины и везучие поляки

Сборная Аргентины вышла с первого места в группе С, уверенно переиграв Польшу (2:0) в финальном туре. Несмотря на полную доминацию латиноамериканцев, в первом тайме голов забить им не удалось – Месси не реализовал пенальти. Зато сразу после перерыва отличился Макаллистер, а затем все вопросы снял Хулиан Альварес. При этом поляки тоже в плей-офф благодаря лучшей разнице мячей. В параллельной встрече Мексике не хватило одного гола (2:1) в матче с Саудовской Аравией, чтобы занять второе место.

Вылет Дании и утешительная победа Туниса

Сборная Дании покинула Чемпионат мира после поражения от Австралии (0:1). Единственный гол в матче на счету Мэттью Леки был забит на 60-й минуте. Таким образом "соккероз" впервые с 2006-го года вышли в плей-офф мундиаля, где их ждёт Аргентина. В параллельной встрече Тунис сенсационно победил действующих чемпионов мира из Франции. Единственным мяч во встрече забил Вахби Хазри. Но провал Дании оставил североафриканскую сборную за бортом 1/8 финала.

Динамо разгромило Металлист

"Динамо" завершило календарный год в хорошем настроении. Подопечные Мирчи Луческу в перенесенном матче 8-го тура разгромили "Металлист" (3:0). В первом тайме отметился Буяльский со штрафного, а вскоре и Ванат. Во втором тайме до разгромного счёт довел точный удар Цыганкова. Для Виталия Буяльского этот гол стал юбилейным 10-м в нынешнем розыгрыше УПЛ. Это новый рекорд результативности лидера киевлян. Таким образом "Динамо" поднялось на третью строчку, сравнявшись по очкам с "Шахтёром" (по 30 баллов). При этом у "горняков" две игры в запасе.

Король футбола госпитализирован

Пеле госпитализировали на фоне ухудшения его здоровья. У 82-летней легенды футбола появились отёки, проблемы с сердцем и спутанность сознания. На фоне этого было принято решение о его госпитализации. В последний раз Пеле госпитализировали в апреле этого года. Пеле сейчас проходит курс лечения от рака. У легенды футбола были выявлены опухоли в кишечнике, печени и лёгком.

УАФ не планирует проводить выборы нового президента

Украинская ассоциация футбола опровергла информацию о планируемом Конгрессе организации. На нём могли пройти выборы нового президента организации. Напомним, нынешний глава УАФ Андрей Павелко и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий подозреваются в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей. Павелко был взят под стражу, но затем выпущен под залог размером в 10 млн гривен, выплаченных УАФ.

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