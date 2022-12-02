Сегодня День рождения у автора оригинального исполнения пенальти – Антонина Паненки
Милевский, Тотти, Зидан и остальные должны позвонить и поздравить чеха
Getty Images / Global Images Ukraine
Антонин Паненка родился 2 декабря 1948 года в Праге. Полузащитник играл за сборную Чехословакии (1973–1982, 59 матчей, 17 голов). Выступал за "Богемианс 1905" (Прага) и венский "Рапид", а также за еще один австрийский клуб – "Санкт-Пельтен". Сейчас Антонин является президентом "Богемианс 1905".
Паненка был известен как отличный исполнитель свободных ударов. Считается автором оригинального исполнения пенальти – парашютом прямо по центру ворот.
Он удивил всех впервые в послематчевой серии пенальти на чемпионате Европы 1976 года, отправив победный для своей сборной мяч в ворота голкипера сборной ФРГ Зеппа Майера – это сделало знаменитым как футболиста, так и данный стиль пробития одиннадцатиметровых.
Паненка – чемпион Европы-1976, бронзовый призер ЕВРО-1980, чемпион Австрии, обладатель Кубка страны. Антонин становился футболистом года в Чехословакии.
Antonin Panenka 74 today— 80s&90sfootball ⚽ ???????????????????????????? ???????? (@80s90sfootball) December 2, 2022
'The original Panenka penalty'
Not 80s or 90s football, but to do this in the 1976 European Championship Final penalty shoot out to win it for Czechoslovakia takes some balls ????pic.twitter.com/q6jYb1MQXa
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