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Сегодня День рождения у автора оригинального исполнения пенальти – Антонина Паненки

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Сегодня День рождения у автора оригинального исполнения пенальти – Антонина Паненки

Getty Images / Global Images Ukraine

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Антонин Паненка родился 2 декабря 1948 года в Праге. Полузащитник играл за сборную Чехословакии (1973–1982, 59 матчей, 17 голов). Выступал за "Богемианс 1905" (Прага) и венский "Рапид", а также за еще один австрийский клуб – "Санкт-Пельтен". Сейчас Антонин является президентом "Богемианс 1905".

Паненка был известен как отличный исполнитель свободных ударов. Считается автором оригинального исполнения пенальти – парашютом прямо по центру ворот.

Он удивил всех впервые в послематчевой серии пенальти на чемпионате Европы 1976 года, отправив победный для своей сборной мяч в ворота голкипера сборной ФРГ Зеппа Майера – это сделало знаменитым как футболиста, так и данный стиль пробития одиннадцатиметровых.

Паненка – чемпион Европы-1976, бронзовый призер ЕВРО-1980, чемпион Австрии, обладатель Кубка страны. Антонин становился футболистом года в Чехословакии.

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В статье: Антонин Паненка
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