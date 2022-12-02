Еще один клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил еще одно предложение из Саудовской Аравии.

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство "Аль-Хиляль" готово предложить 37-летнему португальцу сумасшедшее предложение. Но есть нюанс. Такой вариант возможен только в летнее трансферное окно.

"Есть один интересный момент. Мне сказали, что "Аль-Хиляль" не сможет подписывать игроков в январе. Они смогут сделать это только летом. Поэтому переговоры сейчас осложнены", - добавил Фабрицио.

Главным претендентом на Роналду пока остается "Аль-Наср" - у форварда есть предложение договора на 2,5 года с общими выплатами в 200 миллионов евро за сезон.