Еще один клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Роналду
Но есть нюанс
Фото: twitter.com/Sporting_CP
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил еще одно предложение из Саудовской Аравии.
Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство "Аль-Хиляль" готово предложить 37-летнему португальцу сумасшедшее предложение. Но есть нюанс. Такой вариант возможен только в летнее трансферное окно.
"Есть один интересный момент. Мне сказали, что "Аль-Хиляль" не сможет подписывать игроков в январе. Они смогут сделать это только летом. Поэтому переговоры сейчас осложнены", - добавил Фабрицио.
Главным претендентом на Роналду пока остается "Аль-Наср" - у форварда есть предложение договора на 2,5 года с общими выплатами в 200 миллионов евро за сезон.
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