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Еще один клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Роналду

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Но есть нюанс

Еще один клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Роналду

Фото: twitter.com/Sporting_CP

Новина українською

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил еще одно предложение из Саудовской Аравии.

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство "Аль-Хиляль" готово предложить 37-летнему португальцу сумасшедшее предложение. Но есть нюанс. Такой вариант возможен только в летнее трансферное окно.

"Есть один интересный момент. Мне сказали, что "Аль-Хиляль" не сможет подписывать игроков в январе. Они смогут сделать это только летом. Поэтому переговоры сейчас осложнены", - добавил Фабрицио.

Главным претендентом на Роналду пока остается "Аль-Наср" - у форварда есть предложение договора на 2,5 года с общими выплатами в 200 миллионов евро за сезон.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Fabrizio Romano

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