Усик встретился с Фьюри после его победы над Чисорой. Пожали руки, но о бое не объявили

Британский боксер Тайсон Фьюри после своей победы над Дереком Чисорой с ринга обратился к подошедшему к канатам Александру Усику. Из его речи, которая была больше адресована трибунам, Фьюри бросил фразу "Давайте это сделаем", якобы намекая на объединительное противостояние в тяжелом весе.

Усик сделал селфи с Фьюри, а также боксеры пожали друг другу руки. Официально во время этой дуэли взглядов они не дали "добро" друг другу на предстоящее объединительный бой.

Напомним, что Тайсон Фьюри на данный момент владеет поясом по версии WBC. У Усика сейчас титулы WBO, IBF, WBA, IBO и The Ring.