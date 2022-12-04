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Усик встретился с Фьюри после его победы над Чисорой. Пожали руки, но о бое не объявили

Общие новости
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Придется еще немного подождать

Усик встретился с Фьюри после его победы над Чисорой. Пожали руки, но о бое не объявили

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Британский боксер Тайсон Фьюри после своей победы над Дереком Чисорой с ринга обратился к подошедшему к канатам Александру Усику. Из его речи, которая была больше адресована трибунам, Фьюри бросил фразу "Давайте это сделаем", якобы намекая на объединительное противостояние в тяжелом весе.

Усик сделал селфи с Фьюри, а также боксеры пожали друг другу руки. Официально во время этой дуэли взглядов они не дали "добро" друг другу на предстоящее объединительный бой.

Усик встретился с Фьюри после его победы над Чисорой. Пожали руки, но о бое не объявили - изображение 1

Напомним, что Тайсон Фьюри на данный момент владеет поясом по версии WBC. У Усика сейчас титулы WBO, IBF, WBA, IBO и The Ring.

Усик встретился с Фьюри после его победы над Чисорой. Пожали руки, но о бое не объявили - изображение 2

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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