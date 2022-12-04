Усик встретился с Фьюри после его победы над Чисорой. Пожали руки, но о бое не объявили
Придется еще немного подождать
Скріншот з трансляції
Британский боксер Тайсон Фьюри после
Усик сделал селфи с Фьюри, а также боксеры пожали друг другу руки. Официально во время этой дуэли взглядов они не дали "добро" друг другу на предстоящее объединительный бой.
Напомним, что Тайсон Фьюри на данный момент владеет поясом по версии WBC. У Усика сейчас титулы WBO, IBF, WBA, IBO и The Ring.
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