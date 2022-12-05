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Пеле попал в больницу из-за коронавируса

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В больнице ему оказывают паллиативную помощь

Пеле попал в больницу из-за коронавируса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Флавия и Келли Насименто, дочери легендарного бразильского футболиста Пеле, рассказали, почему отец попал в больницу.

"Примерно три недели назад он заболел коронавирусом. Он сделал вакцинацию, все прививки, но из-за лечения от рака и химиотерапии его организм ослаб, он подхватил инфекцию в лёгких. Поэтому он в больнице, из-за инфекции в лёгких. В больнице он получает помощь, но не находится в реанимации. Он не находится в опасности. Когда человеку нездоровится, ему лучше быть в больнице.

В больнице говорят, что ему оказывают паллиативную помощь. Это не так. Верьте в людей. Мы не хотим, чтобы этот момент настал. Конечно, однажды это произойдет, но сейчас не нужно паниковать и тревожиться, так как этого сейчас нет. У него нет боли, так как этот тип рака не приносит ее.

Отец смотрел первую игру Бразилии на чемпионате мира в Катаре. Мы смотрели матч все вместе, было очень весело", - отметили дочери.

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В статье: Пеле
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Источник:
Globo Esporte

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