Фестиваль Бразилии, серия Хорватии, заявление Суркиса. Главные новости за 5 декабря
А также слухи о Роналду, проблемы Черноморца и новый клуб Костышина
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 5 декабря
Япония едва снова не сотворила сенсацию
В 1/8 финала самураи играли с финалистом предыдущего ЧМ – Хорватией. Перед перерывом Маэда открыл счет, но в начале второго тайма Перишич восстановил равновесие. В дальнейшем ни одной из команд не удалось достичь преимущества, поэтому игра продолжилась в овертайме (совершенно обычное дело для Хорватии), а впоследствии дело дошло до серии пенальти. А тут во всей красе появился голкипер Хорватии Ливакович – он парировал три удара соперников, как итог клетчатые идут дальше.
Бразилия не имела проблем с Южной Кореей
Во втором матче дня зрители увидели фестиваль бразильского футбола. По крайней мере, в первом тайме, когда команда Тите буквально снесла с поля соперников. Неймар и компания играли красиво и непринужденно и забили четыре гола. Все началось с Винисиуса, затем Неймар реализовал пенальти, Ришарлисон сделал счет 3:0, а Пакета после эффектной комбинации забил четвертый. Во втором тайме Бразилия уже доигрывала и позволила Пек Сын Хо забить гол престижа. 4:1 в пользу Бразилии, которая 9 декабря сыграет в четвертьфинале с Хорватией.
СМИ отправили Роналду в клуб Саудовской Аравии
В понедельник днем прогремела новость, что буквально в ближайшее время Криштиану Роналду подпишет контракт с аравийским клубом "Аль-Наср". Якобы контракт должен быть рассчитан на два с половиной года с зарплатой в 200 млн. евро за сезон. Но впоследствии журналист Пирс Морган, взявший скандальное интервью у португальца, опроверг эту информацию. Напомним, Криштиану выступает на ЧМ, находясь без клуба – МЮ расторг с ним контракт после громких заявлений португальца.
У инвестора Черноморца проблемы
Детективы НАБУ в понедельник арестовали известного одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. Детали дела пока выясняются. Известно лишь, что 49-летний миллионер еще в августе пытался уехать из Украины, но на границе был остановлен ДБР; речь шла тогда о коррупционных схемах в одесской мэрии. Как известно, Кауфман вместе со своим партнером Александром Грановским принялся финансировать "Черноморец" в конце 2021 года. Они вернули на должность тренера Романа Григорчука и подписали немало легионеров, но масштабные планы разрушило вторжение РФ.
Суркис отреагировал на слухи о Беседине и переговоры с Цыганковым
Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что у него нет предложений по поводу форварда Артема Беседина. Ранее турецкие СМИ сообщили, что на игрока киевского клуба претендует "Сивасспор". А еще Суркиса спросили по поводу того, что Виктор Цыганков не планирует продлевать контракт с "Динамо" и готов уйти следующим летом как свободный агент. В ответ Суркис начал говорить о патриотизме к "Динамо" и Украине, поэтому он уверен, что Цыганков не может просто так покинуть клуб.
Денис Костышин продолжит карьеру в США
Американский клуб "Эль Пасо Локомотив" объявил о подписании контракта с Денисом Костышиным. 25-летний игрок известен по выступлениям в "Колосе" и "Александрии". В последней не смог закрепиться после перехода прошлой зимой (3 матча и 1 гол). В "Эль Пасо Локомотив", выступающем во втором по рангу дивизионе, также выступает другой украинец – воспитанник "Шахтера" Артем Холод.
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