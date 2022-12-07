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Марокко выбило Испанию, Португалия уничтожила швейцарцев, Это’О избил фаната. Главные новости за 6 декабря

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку главных новостей из мира футбола за вторник, 6 декабря

Марокко выбило Испанию, Португалия уничтожила швейцарцев, Это’О избил фаната. Главные новости за 6 декабря

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Julian Finney

UA-Футбол
Новина українською

Марокко выбило с чемпионата мира беззубую Испанию

Испанцы сыграли настолько беззубо, что не забили ни в основное время, ни в дополнительное, ни даже в серии пенальти, повторив "подвиг" Швейцарии, которая так же провалила серию с Украиной на ЧМ-2006. Марокко же хвалим за самоотдачу, организацию, но африканцы тоже яркими моментами не побаловали. Определенно это самый скучный матч 1/8 финала в Катаре.

Португалия без Роналду не оставила мокрого места от Швейцарии

А вот здесь веселья хватало - Португалия так неслась вперед, что от защиты швейцарцев просто ничего не осталось. 6:1 - можете себе представить?! И да, Криштиану Роналду после пары провалов остался на скамейке; его место занял юный Гонсалу Рамуш - и сходу оформил хет-трик. Думается, тут любые комментарии излишни - все и так ясно.

Мудрик подорожал на 25 млн евро за несколько месяцев

Transfermarkt опубликовал новый рейтинг самых дорогих игроков УПЛ. Прежде всего, отмечаем рывок Михаила Мудрика из "Шахтера" - он теперь стоит 40 млн, и это рекорд для украинцев в целом. На второй позиции остался Виктор Цыганков, но он подешевел до 22 млн. Также рванули вверх игроки "Днепра-1", а вот динамовцы в основном опустились.

Лидер "Арсенала" пропустит несколько месяцев из-за травмы

Речь о Габриэле Жезусе, который забил 5 голов и отдал 6 голевых пасов в текущей АПЛ. Форвард получил серьезную травму колена в матче за Бразилию на ЧМ, и ему нужна операция. СМИ уже пишут, что "Арсенал" будет покупать замену зимой - он сейчас лидирует в АПЛ, но гонка "Ман Сити" очень близкая, и любая осечка нежелательна.

Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции. Впереди у них Англия

Пока известно мало, но Килиан занимался индивидуально, и это насторожило французские СМИ - особенно в свете недавней травмы Бензема. Мбаппе - это все сборной Франции. Если вы не согласны, то не смотрели матчи текущего ЧМ. Между тем, четвертьфинал с Англией состоится уже совсем скоро - в субботу, 10 декабря.

Самюэль ЭтоО напал и ударил болельщика

Нынешний президент федерации футбола Камеруна так разозлился после вылета команды с ЧМ, что беспричинно набросился на болельщика, который снимал его на камеру. Это’О пытались сдержать, но в итоге он все равно ударил несчастного ногой по голове. Вот и посмотрим теперь, как в Катаре с правосудием.

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