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Сборная Северной Ирландии получила нового главного тренера

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Это его второе пришествие на пост коуча национальной команды

Сборная Северной Ирландии получила нового главного тренера

Фото: irishfa.com

Новина українською

Майкл О'Нил вернулся на пост главного тренера сборной Северной Ирландии. Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциации страны.

53-летний специалист подписал контракт на пять с половиной лет.

О'Нил уже работал со сборной Северной Ирландией с декабря 2011 по апрель 2020-го. Именно под его руководством команда побеждала сборную Украины на Евро-2016 и играла в 1/8 финала турнира. Последним его местом работы был "Сток Сити", который он покинул этим летом.

В отборе на Евро-2024 соперниками сборной Северной Ирландии будут Дания, Финляндия, Словения, Казахстан и Сан-Марино.

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В статье: Северная Ирландия Майкл О'Нил
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Источник:
irishfa.com

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