Сборная Северной Ирландии получила нового главного тренера
Это его второе пришествие на пост коуча национальной команды
Фото: irishfa.com
Майкл О'Нил вернулся на пост главного тренера сборной Северной Ирландии. Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциации страны.
53-летний специалист подписал контракт на пять с половиной лет.
О'Нил уже работал со сборной Северной Ирландией с декабря 2011 по апрель 2020-го. Именно под его руководством команда побеждала сборную Украины на Евро-2016 и играла в 1/8 финала турнира. Последним его местом работы был "Сток Сити", который он покинул этим летом.
В отборе на Евро-2024 соперниками сборной Северной Ирландии будут Дания, Финляндия, Словения, Казахстан и Сан-Марино.
???? He's back! #GAWA ????— Northern Ireland (@NorthernIreland) December 7, 2022
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