Сборная Северной Ирландии получила нового главного тренера

Майкл О'Нил вернулся на пост главного тренера сборной Северной Ирландии. Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциации страны.

53-летний специалист подписал контракт на пять с половиной лет.

О'Нил уже работал со сборной Северной Ирландией с декабря 2011 по апрель 2020-го. Именно под его руководством команда побеждала сборную Украины на Евро-2016 и играла в 1/8 финала турнира. Последним его местом работы был "Сток Сити", который он покинул этим летом.

В отборе на Евро-2024 соперниками сборной Северной Ирландии будут Дания, Финляндия, Словения, Казахстан и Сан-Марино.