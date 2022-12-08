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США обменяли звездную баскетболистку на одиозного российского торговца оружием

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История Грайнер – пример для всех легионеров от спорта

США обменяли звездную баскетболистку на одиозного российского торговца оружием

фото - Getty Images

Новина українською

Американские СМИ, а также министерство иностранных дел РФ сообщили, что США и Россия провели обмен в ОАЭ – в Соединенные Штаты возвращается известная баскетболистка Бритни Грайнер, а из американской тюрьмы освобожден известный торговец оружием Виктор Бут. МИД РФ сообщает, что Бут уже даже вернулся в Россию.

Президент США Джо Байден уже даже успел поговорить со спортсменкой по телефону.

Бритни Грайнер – звезда женского баскетбола. В 2014 году она выигрывала женскую НБА в составе «Финикс Меркури», дважды становилась чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой со сборной США.

С 2015 года она выступала за российский клуб из Екатеринбурга.

17 февраля 2022-го по прилету из Нью-Йорка в Москву Грайнер арестовали – у нее нашли электронные сигареты с гашишным маслом Масса вещества составила 0,7 грамма. А уже в августе российский суд приговорил ее к 9 годам тюрьмы в колонии общего режима. Грайнер в свою защиту заявляла, что использовала марихуану в качестве анальгетика по назначению американских врачей. США протестовали против решения суда, однако Москва совершила показательную расправу.

Россиянин Виктор Бут был арестован в 2008 году. Он является одним из известнейших торговцев оружием в мире. В 2012-м он был приговорен к 25 годам заключения. Бут был признан присяжными виновным в сговоре с целью убийства американских граждан, сговоре с целью убийства американских должностных лиц, сговоре с целью продажи ракет и сговоре с целью поддержки терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой ФАРК.

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В статье: Бриттни Грайнер
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