Хорваты выбивают Бразилию, Месси и Аргентина уже в 1/2. Главные новости за 9-е декабря

В пятницу вернулись матчи Чемпионата мира, которые после стадии 1/8 финала вставали на двухдневную паузу. В вечернем слоте встретились сборные Аргентины и Нидерландов, которые не так давно уже пересекались в рамках Мундиаля. Как и восемь лет назад победила “альбиселеста”. Коллектив Скалони благодаря точным ударам Молины и Месси получил комфортное преимущество, однако умудрился его растерять, получив два от Вегхорста. По итогу все решали пенальти, где лучше себя показали южноамериканцы - у них промахнулся лишь Фернандес, в то время как за “оранье” свои удары смазали ван Дейк и Бергейс. Таким образом Нидерланды турнир покинули, а Аргентина вышла в полуфинал.

Соперником Аргентины станет сборная Хорватия. “Шашечные” продолжают презирать победы в основное время, уже в который раз откладывая дела на серию пенальти. Коллектив Далича не был фаворитом в матче против бразильцев, однако сумел не пропустить в первые 90 минут игры, однако в экстра-тайме свое слово сказал Неймар, открыв счет. Правда стальные хорваты не сдались, выровняв положение благодаря удару Петковича. В серии пенальти же команда Далича била идеально, в то время как Родриго не переиграл Ливаковича, а Маркиньос угодил в штангу. По итогу хорваты вышли в полуфинал, а пентакампеоны потеряли шанс стать “шестикратными”.

Помимо вылета с ЧМ, “селесао” также лишились главного тренера. На пресс-конференции после игры с хорватами 61-летний Тите заявил, что “наступил конец его цикла со сборной”. Наставник не будет продолжать контракт с федерацией, который заканчивается после Мундиаля. Тите принял сборную Бразилии летом 2016-го, которую привел к победе на кубке Америки, к финалу кубка Америки, а также к двум четвертьфиналам Чемпионата мира.

Уже скоро открывается зимнее трансферное окно, во время которого может случиться несколько интересных переходов. В том числе это касается украинских игроков. Как сообщает итальянский журналист Иньяцио Дженуарди, ныне три клуба внимательно следят за Русланом Малиновским - “Тоттенхэм”, “Марсель”, а также лондонский “Вест Хэм”, об интересе которого не было известно ранее. Сам хавбек хотел бы поиграть в АПЛ. Напомним, что контракт украинца с “Аталантой” действителен до лета 2024-го года.

Громкая тренерская смена может произойти в УПЛ. “Александрия” рассматривает вариант с увольнением действующего тренера Юрия Гуры, о чем сообщает ТаТоТаке. По данным источника, наставник не выполнил задачу руководства, которое хотело по итогам полугодия видеть “горожан” в тройке. Факт того, что “Александрия” ныне идет пятой может стоит работы Гуре, которого имеет шансы заменить Руслан Ротань. Что интересно, по данным источника, коуч не покинет молодежную сборную Украины, а будет совмещать две работы параллельно. Напомним, что в следующем году молодежка примет участие в финальной части Евро U21.