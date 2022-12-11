Самая большая сенсация ЧМ, драма Кейна, потеря Баварии. Главные новости за 10 декабря
А также новый тренер Нидерландов и потенциальный новичок Барселоны
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 10 декабря
Марокко сотворил главную сенсацию ЧМ-2022
Вряд ли кто-то по-настоящему верил, что у Марокко есть шансы в матче против Португалии. На фоне разгрома Швейцарии, учитывая огромное количество ТОП-игроков – фаворит был очевиден. Но марокканцы еще раз подтвердили, что в футболе возможно все. К концу первого тайма Эн-Несири вывел Марокко вперед, а затем свое дело сделал железобетонная защита Атласских львов. Португалия владела мячом 73% игрового времени, Сантуш бросал в бой Роналду почти в начале второго тайма, но все напрасно. 1:0 и сборная Марокко становится первой в истории футбола африканской командой, которая вышла в полуфинал Чемпионата мира.
Франция стала последним полуфиналистом Мундиаля
Во втором полуфинале соревновались Англия и Франция. Все ожидали подвигов от Мбаппе, но Килиан отошел на второй план, в то время как героями стали другие. Чуамени на 17-й минуте открыл счет классным дальним выстрелом, во втором тайме Кейн ударом с пенальти сравнял счет, но Жиру с паса Гризманна, ставшего лучшим ассистентом в истории своей сборной, снова выводит трехцветных вперед. Англия имела прекрасную возможность сравнять счет, однако Гарри Кейн второй пенальти не реализовал, пробив над перекладиной. 1:2 в пользу команды Дешама. Второй полуфинал Марокко – Франция состоится 14 декабря.
Нидерланды определились с преемником Ван Гала
О том, что Луи Ван Гал не будет продолжать работу со сборной Нидерландов после ЧМ, было известно давно. Судя по всему, и с преемником вопрос был решен. Сразу после вылета оранье с Мундиаля было объявлено, что сборную Нидерландов возглавит Рональд Куман. Легендарный игрок уже работал с национальной командой – в 2019-м нидерландцы с ним во главе выходили в финал Лиги Наций. В 2020-м он покинул сборную, согласившись на предложение "Барселоны". В последнее время он был без работы.
Бавария потеряла Нойера к концу сезона
После ЧМ голкипер сборной Германии и "Баварии" Мануэль Нойер решил отдохнуть на горнолыжном курорте. Но катание на лыжах завершилось переломом ноги, что вывело Мануэля из игры на полгода. "Бавария" может компенсировать потерю, вернув из аренды из "Монако" Александра Нюбеля. Сообщается, что клуб уже начал переговоры. Нюбель в текущем сезоне сыграл в 23 матчах, из которых 6 отстоял на ноль.
Против Аргентины и Нидерландов открыты дисциплинарные дела
Матч между этими сборными получился очень эмоциональным. Уже после игры болельщики выясняли, кто вел себя хуже. Одни акцентировали внимание на том, что аргентинцы смеялись над соперником после решающего 11-метрового, другие – что нидерландцы слишком активно пытались выбить соперников из колеи, когда те шли выполнять свой удар. Много разговоров со стороны обеих команд было уже после игры. В конце концов ФИФА возбудила дисциплинарное дело о неспортивном поведении. Решения должны быть приняты в ближайшее время.
Барса ведет переговоры с Канте
Испанские СМИ сообщают, что стороны контактируют уже несколько недель, обсуждая отдельные пункты контракта. Хави стремится добавить опыта своей молодой полузащите, и вариант с Канте ему очень нравится. Если стороны договорятся, переход состоится следующим летом.
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