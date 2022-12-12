Заявление Срны по Мудрику, продажа Днепр-Арены, спрос на героев ЧМ. Главные новости за 11 декабря
А также гол Романа Безуса
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 11 декабря
Дарио Срна объяснил высокую цену на Мудрика
Директор по футболу донецкого "Шахтера" в очередной раз заявил потенциальным покупателям, что Михаил Мудрик стоит больших денег. Иначе Ринат Ахметов его не продаст. Срна сравнил игрока "Шахтера" с Джеком Грилишем: "Он был продан за более чем 100 млн (прим. – из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" летом 2021-го года), а уровень Мудрика не ниже". Заметим, что transfermarkt оценивает украинского игрока в 40 млн. евро. По информации СМИ, главный претендент – "Арсенал".
Днепр-Арена выставлена на аукцион
На сайте системы электронных торгов арестованным имуществом появилась информация, что стадион "Днепр-Арена", а также тренировочная база в Днепре выставлены на аукцион. Дата торгов назначена на 12 января 2023 года. Заявки подали трое участников. Их имена (названия) пока неизвестны. Стартовая цена лота – 113 044 000.00 грн (чуть больше 3 млн долларов). Один шаг измеряется в 1 304 400.00 грн.
Роман Безус забил очередной гол на Кипре
Несмотря на чемпионат мира, на Кипре продолжается национальное первенство. В очередном туре "Омония" играла с "Акритасом". До 90+5-х минут счет был 0:0, а затем разницу сделал Роман Безус – он классно пробил из-за пределов штрафной. "Омония" победила и удержалась на 6 месте. Для Безуса это 3-й гол в 17 матчах текущего сезона, также у него 2 ассиста.
Реал обратил внимание на одного из героев Мундиаля
Скауты мадридского клуба рекомендовали руководству "Реала" купить голкипера сборной Марокко Ясина Буну, который может составить серьезную конкуренцию Тибо Куртуа. В таком случае, как пишут испанские СМИ, в аренду придется уйти Андрею Лунину. Правда, есть одна проблема – "Севилья" не захочет продавать своего основного вратаря менее чем за 30 млн евро, а мадридцы убеждены, что это слишком много для второго номера.
Гранды сражаются за лидера защиты сборной Хорватии
Йошко Гвардиол стал одним из главных творцов успеха клетчатых на Мундиале. Его уверенная игра на полях Катара существенно подняла цену. В частности, "Манчестер Сити" готов предложить "Лейпцигу" 100 млн евро, правда, эта сумма будет включать бонус и процент от будущих продаж. "Челси" предлагает немецкому клубу 95 млн, МЮ пока остановился на цифре 90 млн.
Ливакович может стать альтернативой Нойеру
На днях стало известно о тяжелой травме Мануэля Нойера – тот сломал ногу, катаясь на лыжах. "Бавария" решила вернуть из аренды из "Монако" Александра Нюбеля, но также рассматривает вариант с покупкой голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича. Еще один герой Мундиаля (выиграл серии пенальти с Японией и Бразилией и много спасал свою команду в игре) выступает за загребское "Динамо".
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