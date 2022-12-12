Заявление Срны по Мудрику, продажа Днепр-Арены, спрос на героев ЧМ. Главные новости за 11 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 11 декабря

Директор по футболу донецкого "Шахтера" в очередной раз заявил потенциальным покупателям, что Михаил Мудрик стоит больших денег. Иначе Ринат Ахметов его не продаст. Срна сравнил игрока "Шахтера" с Джеком Грилишем: "Он был продан за более чем 100 млн (прим. – из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" летом 2021-го года), а уровень Мудрика не ниже". Заметим, что transfermarkt оценивает украинского игрока в 40 млн. евро. По информации СМИ, главный претендент – "Арсенал".

На сайте системы электронных торгов арестованным имуществом появилась информация, что стадион "Днепр-Арена", а также тренировочная база в Днепре выставлены на аукцион. Дата торгов назначена на 12 января 2023 года. Заявки подали трое участников. Их имена (названия) пока неизвестны. Стартовая цена лота – 113 044 000.00 грн (чуть больше 3 млн долларов). Один шаг измеряется в 1 304 400.00 грн.

Несмотря на чемпионат мира, на Кипре продолжается национальное первенство. В очередном туре "Омония" играла с "Акритасом". До 90+5-х минут счет был 0:0, а затем разницу сделал Роман Безус – он классно пробил из-за пределов штрафной. "Омония" победила и удержалась на 6 месте. Для Безуса это 3-й гол в 17 матчах текущего сезона, также у него 2 ассиста.

Скауты мадридского клуба рекомендовали руководству "Реала" купить голкипера сборной Марокко Ясина Буну, который может составить серьезную конкуренцию Тибо Куртуа. В таком случае, как пишут испанские СМИ, в аренду придется уйти Андрею Лунину. Правда, есть одна проблема – "Севилья" не захочет продавать своего основного вратаря менее чем за 30 млн евро, а мадридцы убеждены, что это слишком много для второго номера.

Йошко Гвардиол стал одним из главных творцов успеха клетчатых на Мундиале. Его уверенная игра на полях Катара существенно подняла цену. В частности, "Манчестер Сити" готов предложить "Лейпцигу" 100 млн евро, правда, эта сумма будет включать бонус и процент от будущих продаж. "Челси" предлагает немецкому клубу 95 млн, МЮ пока остановился на цифре 90 млн.

На днях стало известно о тяжелой травме Мануэля Нойера – тот сломал ногу, катаясь на лыжах. "Бавария" решила вернуть из аренды из "Монако" Александра Нюбеля, но также рассматривает вариант с покупкой голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича. Еще один герой Мундиаля (выиграл серии пенальти с Японией и Бразилией и много спасал свою команду в игре) выступает за загребское "Динамо".