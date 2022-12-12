  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Шевченко сватают в сборную, которая вылетела в 1/8 финала ЧМ-2022

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Украинский специалист может вернуться к тренерской работе

Шевченко сватают в сборную, которая вылетела в 1/8 финала ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша занимается поисками нового главного тренера для национальной команды. Он не заинтересован в том, чтобы нынешний наставник Чеслав Михневич продолжал работу с "Кадрой".

Контракт Михневича рассчитан до конца этого года.

Как сообщает Przegląd Sportowy, Кулеша уже связывался с Мацеем Скоржей. Однако, он отказался – с началом нового года он начнет работать в японском клубе Урава Ред даймондс.

В футбольном союзе пока есть очень известный иностранный тренер. Кроме того сообщается, что экс-тренер Андрей Шевченко является одним из приоритетных вариантов, с которым в феврале 2022-го года уже велись переговоры. Но тогда на эту должность выбрали Михневича.

Напомним, на чемпионате мира-2022 в Катаре "бело-красные" под руководством Михневича прошли групповой этап, но проиграли французам (1:3) в 1/8 финала.

Читайте такжеШевченко не подал письменное заявление о выходе из НОК
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Польша Чеслав Михневич
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Przegląd Sportowy

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде