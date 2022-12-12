Шевченко сватают в сборную, которая вылетела в 1/8 финала ЧМ-2022

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша занимается поисками нового главного тренера для национальной команды. Он не заинтересован в том, чтобы нынешний наставник Чеслав Михневич продолжал работу с "Кадрой".

Контракт Михневича рассчитан до конца этого года.

Как сообщает Przegląd Sportowy, Кулеша уже связывался с Мацеем Скоржей. Однако, он отказался – с началом нового года он начнет работать в японском клубе Урава Ред даймондс.

В футбольном союзе пока есть очень известный иностранный тренер. Кроме того сообщается, что экс-тренер Андрей Шевченко является одним из приоритетных вариантов, с которым в феврале 2022-го года уже велись переговоры. Но тогда на эту должность выбрали Михневича.

Напомним, на чемпионате мира-2022 в Катаре "бело-красные" под руководством Михневича прошли групповой этап, но проиграли французам (1:3) в 1/8 финала.