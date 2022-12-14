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Аргентина вышла в финал ЧМ, Шевченко интересен Польше, а Неймар невиновен. Главные новости за 13 декабря

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 13 декабря

Аргентина вышла в финал ЧМ, Шевченко интересен Польше, а Неймар невиновен. Главные новости за 13 декабря

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Williamson - AMA

UA-Футбол
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Аргентина разбила Хорватию и вышла в финал ЧМ

Всем казалось, что это будет очень равный, упорный поединок, но на деле хорваты сдались без боя. Аргентинцы открыли счет с пенальти, удвоили его после грубой ошибки защиты "Шашечных", а во втором тайме проход Месси и касание Альвареса довели счет до разгромного. Красиво! Теперь "Альбиселесте" ждут соперника по финалу - он определится сегодня в матче Франции против Марокко.

Моуриньо - фаворит на пост тренера сборной Португалии

Об этом пишут национальные медиа. Пост освободился после решения Фернанду Сантуша покинуть сборную после ЧМ-2022. При этом у Моуриньо действующий контракт с "Ромой", который он не хочет разрывать, поэтому на первых порах работы придется совмещать. Сложный, необычный случай, но и Жозе - тоже необычный тренер, так что все сходится.

Неймар, Россель и Бартомеу признаны невиновными в коррупционном деле

Это дело длилось с 2013 года, когда Неймар перебрался в "Барселону" из "Сантоса". Бразильская компания DIS, владевшая частью прав на игрока, обвинила испанцев в махинациях с документами - мол, ей недоплатили денег. Неймару, а также бывшим боссам "Барсы" Сандро Росселю и Хосепу Бартомеу объявили о подозрении, но в итоге "намека на преступление обнаружено не было". Все оправданы.

Польша опять контактирует с Шевченко. Хотят назначить тренером сборной

Поляки уже выходили на Шевченко ранее, но тогда Андрея связывал контракт с "Дженоа". Теперь его нет, и по версии Canal+, переговоры возобновились. На текущем ЧМ "Кадра" вышла из группы, но показала бледный футбол, что вызвало недовольство тренером Чеславом Михневичем. Касательно Шевченко, то его слухи также сватают в УАФ.

"Реал" собирается продлить Лунина и сразу отдать в аренду

В Мадриде сообразили, что сидя на лавке Андрею будет трудно прогрессировать, поэтому предложат ему варианты с арендой уже следующим летом - об этом пишет Sport.es. Ну, и что самое приятное, "Сливочные" якобы не рассматривают на роль второго голкипера перспективных парней - только ветеранов, вроде Касильи и Диего Лопеса. Похоже, в Лунина верят всерьез.

Верховная Рада ввела санкции против предателя Тимощука

Экс-капитан сборной и "Шахтера" - самый известный украинский атлет, оставшийся работать в РФ после ее вторжения, так что ничего удивительного. За его позицию Анатолия уже лишили всех регалий и даже тренерской лицензии в Украине. Вместе с Тимощуком под санкции попало несколько десятков российских спортсменов, высказывавшихся на поддержку "спецоперации".

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