  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Стала известна дата церемонии вручения наград The Best FIFA

Общие новости
(3 голосов)

Мероприятие пройдет в феврале

Стала известна дата церемонии вручения наград The Best FIFA

FIFA

Новина українською

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards-2022 состоится 27 февраля, сообщает пресс-служба ФИФА.

Голосование за претендентов на награды начнется 12 января 2023 года. Кандидаты оцениваются по их достижениям за период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года - дату финала чемпионата мира в Катаре.

Будут разыграны 11 номинаций: лучший игрок среди мужчин и женщин, лучший голкипер и тренер (также среди мужских и женских команд), премия за честную игру, премия за лучший гол и награда болельщиков. Кроме того, будут названы символические сборные (мужской/женский) по итогам сезона.

Напомним, лучшим футболистом прошлого года по версии организации стал нападающий Роберт Левандовский, в тот момент выступавший за "Баварию". Лучшим тренером 2021-го признан менеджер "Челси" Томас Тухель, а лучшим голкипером - вратарь "синих" Эдуар Менди.

Читайте такжеЛевандовский: ФИФА The Best важнее Золотого мяча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: FIFA: The Best
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fifa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде