Стала известна дата церемонии вручения наград The Best FIFA
Мероприятие пройдет в феврале
FIFA
Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards-2022 состоится 27 февраля, сообщает пресс-служба ФИФА.
Голосование за претендентов на награды начнется 12 января 2023 года. Кандидаты оцениваются по их достижениям за период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года - дату финала чемпионата мира в Катаре.
Будут разыграны 11 номинаций: лучший игрок среди мужчин и женщин, лучший голкипер и тренер (также среди мужских и женских команд), премия за честную игру, премия за лучший гол и награда болельщиков. Кроме того, будут названы символические сборные (мужской/женский) по итогам сезона.
Напомним, лучшим футболистом прошлого года по версии организации стал нападающий Роберт Левандовский, в тот момент выступавший за "Баварию". Лучшим тренером 2021-го признан менеджер "Челси" Томас Тухель, а лучшим голкипером - вратарь "синих" Эдуар Менди.
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