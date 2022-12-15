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Франция в финале, Шахтёр требует от ФИФА 50 млн, последний матч Месси. Главные новости за 14 декабря

Общие новости
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UA-Футбол составил подборку главных новостей за среду, 14 декабря

Франция в финале, Шахтёр требует от ФИФА 50 млн, последний матч Месси. Главные новости за 14 декабря

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 14 декабря.

Франция вышла в финал мундиаля

Сборная Франции вышла в финал Чемпионата мира-2022, обыграв в 1/2 команду Марокко (2:0). Ранний гол Тео Эрнандеса на 5-й минуте позволил "ле бле" отдать инициативу аутсайдеру. И после длительных попыток штурма от Марокко на 79-й минуте французы сняли вопросы о победителе усилиями Коло Муани. В финале Франция сыграет с командой Аргентины. Свой титул коллектив Дидье Дешама попробуют защищить в воскресенье, 18 декабря.

Дело Шахтёра против ФИФА набирает обороты

На следующей неделе спортивный арбитражный суд (CAS) начнёт рассмотрение иска "Шахтёра" против ФИФА. Причиной иска стало решение ФИФА о возможности игроков приостанавливать контракты с украинскими клубами в одностороннем порядке из-за начала полномасштабной войны. По информации The Athletic, в своей апелляции к CAS "Шахтер" требует отменить решение ФИФА, а также обязать возместить клубу ущерб в размере 50 миллионов евро.

Александрия отправила Гуру в отставку

Футбольный клуб "Александрия" и главный тренер Юрий Гура прекратили свое сотрудничество. Причины, почему тренер покидает команду, клуб не сообщает. По итогам осенней части сезона команда занимает в турнирной таблице 5-е место. Гура возглавлял команду с начала сезона 2021/2022. Напомним, что ранее ходили слухи о том, "Александрию" может возглавить тренер молодёжной сборной Украины Руслань Ротань.

Матч против Франции станет последним для Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не планирует продолжать свою международную карьеру. Финал против Франции в воскресенье станет для него последним в составе "бело-голубых". Напомним, Месси за свою карьеру ещё не выигрывал Чемпионат мира. Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году. С того момента он наиграл за "Альбиселесте" 171 матч. ЧМ-2022 стал для Лионеля пятым в карьере. На его счету 11 мячей и 9 результативных передач на Мундиалях.

Роналду тренируется на базе Реала

Криштиану Роналду тренируется и поддерживает форму на базе мадридского "Реала". Об этом сообщает Relevo. Он занимается отдельно от первой команды, на другом поле. Напомним, Криштиану является свободным агентом после разрыва контракта с МЮ. О возвращении в "Реал", где Роналду выступал с 2009-го по 2018-й год, речи не идёт. На данный момент интерес к 37-летнему португальцу проявляет лишь "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

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