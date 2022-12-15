Франция в финале, Шахтёр требует от ФИФА 50 млн, последний матч Месси. Главные новости за 14 декабря

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 14 декабря.

Сборная Франции вышла в финал Чемпионата мира-2022, обыграв в 1/2 команду Марокко (2:0). Ранний гол Тео Эрнандеса на 5-й минуте позволил "ле бле" отдать инициативу аутсайдеру. И после длительных попыток штурма от Марокко на 79-й минуте французы сняли вопросы о победителе усилиями Коло Муани. В финале Франция сыграет с командой Аргентины. Свой титул коллектив Дидье Дешама попробуют защищить в воскресенье, 18 декабря.

На следующей неделе спортивный арбитражный суд (CAS) начнёт рассмотрение иска "Шахтёра" против ФИФА. Причиной иска стало решение ФИФА о возможности игроков приостанавливать контракты с украинскими клубами в одностороннем порядке из-за начала полномасштабной войны. По информации The Athletic, в своей апелляции к CAS "Шахтер" требует отменить решение ФИФА, а также обязать возместить клубу ущерб в размере 50 миллионов евро.

Футбольный клуб "Александрия" и главный тренер Юрий Гура прекратили свое сотрудничество. Причины, почему тренер покидает команду, клуб не сообщает. По итогам осенней части сезона команда занимает в турнирной таблице 5-е место. Гура возглавлял команду с начала сезона 2021/2022. Напомним, что ранее ходили слухи о том, "Александрию" может возглавить тренер молодёжной сборной Украины Руслань Ротань.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не планирует продолжать свою международную карьеру. Финал против Франции в воскресенье станет для него последним в составе "бело-голубых". Напомним, Месси за свою карьеру ещё не выигрывал Чемпионат мира. Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году. С того момента он наиграл за "Альбиселесте" 171 матч. ЧМ-2022 стал для Лионеля пятым в карьере. На его счету 11 мячей и 9 результативных передач на Мундиалях.

Криштиану Роналду тренируется и поддерживает форму на базе мадридского "Реала". Об этом сообщает Relevo. Он занимается отдельно от первой команды, на другом поле. Напомним, Криштиану является свободным агентом после разрыва контракта с МЮ. О возвращении в "Реал", где Роналду выступал с 2009-го по 2018-й год, речи не идёт. На данный момент интерес к 37-летнему португальцу проявляет лишь "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.