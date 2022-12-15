УЕФА: Футбол в Европе решительно выступает против Суперлиги или любых подобных сепаратистских проектов

УЕФА выступил с очередным заявлением касательно возможного создания Суперлиги с участием топ-клубов Европы. В организации заявили, что футбол в Европе по-прежнему сплочен и решительно выступает против любых сепаратистских проектов.

"УЕФА тепло приветствует сегодняшнее недвусмысленное Мнение генерального адвоката Европейского суда, в котором рекомендуется поддержать УЕФА в его главной миссии по управлению европейским футболом, защите пирамидальной структуры европейского футбола и развитии игры по всему континенту.

УЕФА приветствует сегодняшнее однозначное Мнение Генерального адвоката Рантоса, которое видится обнадеживающим шагом на пути к сохранению существующей динамичной и демократической структуры управления европейской футбольной пирамиды. Данное Мнение укрепляет центральную роль федераций в защите спорта, отстаивании фундаментальных принципов спортивных заслуг и открытого доступа для наших членов, а также объединении футбола общей ответственностью и солидарностью.

Футбол в Европе по-прежнему сплочен и решительно выступает против ЕСЛ или любых подобных сепаратистских проектов, которые угрожают всей европейской спортивной экосистеме.

В ожидании окончательного решения cуда, которое должно быть вынесено в следующем году, УЕФА, как общественный некоммерческий руководящий орган, будет по-прежнему полностью сосредоточен на своей миссии по развитию футбола для всех в тесном сотрудничестве с национальными ассоциациями, лигами, клубами, игроками, болельщиками, институтами ЕС, правительствами и другими партнерами, которые искренне ценят футбол", - говорится в заявлении.