Пирс Морган: Роналду лучший в истории. Месси 3-й или даже 4-й

Журналист и телеведущий Пирс Морган составил небольшой рейтинг лучших футболистов в истории по своей версии. Месси он считает даже не вторым.

В своем твиттере Морган регулярно хвалит Криштиану и задевает аргентинца.

"Я думаю, что Криштиану Роналду – лучший в истории. Марадона на втором месте, Месси на третьем (вообще говоря, может, на четвертом – после Роналдо)", – написал журналист у себя в твиттере.

Журналист помимио того, что имеет авторскую программу и работает телеведущим, регулярно берет интервью у Криштиану Роналду. Португалец доверяет самое сокровенное именно ему.

В ноябре вышло интервью Роналду с Пирсом Морганом после которого "МЮ" и португалец разорвали контракт.