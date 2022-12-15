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Пирс Морган: Роналду лучший в истории. Месси 3-й или даже 4-й

Общие новости
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(2 голосов)

Телеведущий продолжает поднимать себе рейтинги

Пирс Морган: Роналду лучший в истории. Месси 3-й или даже 4-й

Фото: PIERS MORGAN - TWITTER

Новина українською

Журналист и телеведущий Пирс Морган составил небольшой рейтинг лучших футболистов в истории по своей версии. Месси он считает даже не вторым.

В своем твиттере Морган регулярно хвалит Криштиану и задевает аргентинца.

"Я думаю, что Криштиану Роналду – лучший в истории.

Марадона на втором месте, Месси на третьем (вообще говоря, может, на четвертом – после Роналдо)", – написал журналист у себя в твиттере.

Журналист помимио того, что имеет авторскую программу и работает телеведущим, регулярно берет интервью у Криштиану Роналду. Португалец доверяет самое сокровенное именно ему.

В ноябре вышло интервью Роналду с Пирсом Морганом после которого "МЮ" и португалец разорвали контракт.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Пирс Морган
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Комментарии (5)
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Ol-g (Одесса)
15.12.2022 в 19:05
Рикун! Не raccoon, а Рикун!
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0
0
Руська (Лубны)
15.12.2022 в 18:50
Найкращий - Рональдіньйо
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Prideman (Lviv)
15.12.2022 в 18:24
Смішний рейтинг... По перше там немає Пеле....по друге: Рональдо з Мессі навіть поруч не стоїть...Якщо Мессі виграє кубок світу стане #1. Принаймні точно вище за Марадону...достатньо порівняти кількість матчів на ЧС , забитих голів за збірну...не кажучи вже про кількість Золотих м'ячів..реальні конкуренти лише Пеле і CR7
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+1
-1
aleks68
15.12.2022 в 19:13
куда твоему месси ло марадоны?
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0
0
avatar
Крістофер (Луцьк)
15.12.2022 в 19:40
Якби Мессі свої трофеї виграва би - базару нуль. А так всі його трофеї, разом з Золотими м'ячами, йому дарували (купляли). Не дарма він в ПСЖ до катарців чухнув. Мабуть вони йому наобіцяли чемпіонство. В кожному матчі мальовані пенальті... Вони знущаються?
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