Пирс Морган: Роналду лучший в истории. Месси 3-й или даже 4-й
Телеведущий продолжает поднимать себе рейтинги
Фото: PIERS MORGAN - TWITTER
Журналист и телеведущий Пирс Морган составил небольшой рейтинг лучших футболистов в истории по своей версии. Месси он считает даже не вторым.
В своем твиттере Морган регулярно хвалит Криштиану и задевает аргентинца.
"Я думаю, что Криштиану Роналду – лучший в истории.
Марадона на втором месте, Месси на третьем (вообще говоря, может, на четвертом – после Роналдо)", – написал журналист у себя в твиттере.
Журналист помимио того, что имеет авторскую программу и работает телеведущим, регулярно берет интервью у Криштиану Роналду. Португалец доверяет самое сокровенное именно ему.
В ноябре вышло интервью Роналду с Пирсом Морганом после которого "МЮ" и португалец разорвали контракт.
I think Cristiano Ronaldo’s the best ever, Maradona 2nd, Messi 3rd (possibly 4th actually, behind R9). https://t.co/hg58A9lqhb— Piers Morgan (@piersmorgan) December 13, 2022
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