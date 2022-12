Пирс Морган: Роналду лучший в истории. Месси 3-й или даже 4-й

Журналист и телеведущий Пирс Морган составил небольшой рейтинг лучших футболистов в истории по своей версии. Месси он считает даже не вторым.

В своем твиттере Морган регулярно хвалит Криштиану и задевает аргентинца.

Журналист помимио того, что имеет авторскую программу и работает телеведущим, регулярно берет интервью у Криштиану Роналду. Португалец доверяет самое сокровенное именно ему.

В ноябре вышло интервью Роналду с Пирсом Морганом после которого "МЮ" и португалец разорвали контракт.

I think Cristiano Ronaldo’s the best ever, Maradona 2nd, Messi 3rd (possibly 4th actually, behind R9). https://t.co/hg58A9lqhb