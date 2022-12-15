  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Президент Аль-Насра - о Роналду: Не знаю, кто это такой

Общие новости
(1 голосов)

Соглашение сорвалось?

Президент Аль-Насра - о Роналду: Не знаю, кто это такой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава совета директоров саудовского "Аль-Насра" Мусли Аль-Муаммар, мягко говоря, опроверг слухи о скором переходе в клуб Криштиану Роналду.

"Роналду? А это кто такой? Нет, я его не знаю", - отрезал функционер, отвечая на вопросы репортеров.

Ранее СМИ сообщали, что "Аль-Наср" предложил 37-летнему португальцу 200 млн евро, если он согласится выступать в Саудовской Аравии.

Сам Криштиану пока никаких заявлений о новом клубе не делал и тренируется на базе мадридского "Реала", попутно ругаясь со своим агентом Жорже Мендешем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде