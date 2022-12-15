Президент Аль-Насра - о Роналду: Не знаю, кто это такой

Глава совета директоров саудовского "Аль-Насра" Мусли Аль-Муаммар, мягко говоря, опроверг слухи о скором переходе в клуб Криштиану Роналду.

"Роналду? А это кто такой? Нет, я его не знаю", - отрезал функционер, отвечая на вопросы репортеров.

Ранее СМИ сообщали, что "Аль-Наср" предложил 37-летнему португальцу 200 млн евро, если он согласится выступать в Саудовской Аравии.

Сам Криштиану пока никаких заявлений о новом клубе не делал и тренируется на базе мадридского "Реала", попутно ругаясь со своим агентом Жорже Мендешем.