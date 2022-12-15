Новые беглецы: московский Локомотив покидают три известных легионера
Правильное, хоть и запоздалое решение
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Kireev/NurPhoto
Побег приличных легионеров из российского чемпионата продолжается.
Как сообщает Чемпионат, на вторую половину сезона в московский "Локомотив" не вернутся хорватский защитник Тин Едвай, а также форварды Уилсон Исидор и Франсуа Камано.
27-летний хорват уже уведомил, что приостанавливает свой контракт; в ближайшие часы он подпишется в ОАЭ. Едвай вызывался в сборную Хорватии, но после переезда в Россию летом 2021-го его карьера пошла вниз и на ЧМ Тин не сыграл.
В то же время 26-летний гвинеец Камано и 22-летний француз Исидор получили предложения от клубов Лиги 1.
Напомним, отток иностранцев из РПЛ начался после вторжения РФ в Украину. ФИФА разрешила игрокам в одностороннем порядке уходить из российских клубов; также они были отстранены от еврокубков.
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