Вербич забил гол в Кубке Греции - ВИДЕО эффектного удара экс-динамовца

"Панатинаикос", цвета которого защищает Беньямин Вербич, принимал "Волос" в рамках 1/8 финала Кубка Греции.

29-летний словенец вышел в стартовом составе, но был заменен на 68-й минуте встречи. Впрочем, за время, проведенное на поле, экс-динамовец смог принести пользу команде. На 59-й минуте Беньямин из-за пределов штрафной вколотил мяч в сетку ворот, сделав счет 3:0.

Напомним, Вербич перешел из "Динамо" в "Панатинаикос" этим летом. В текущем сезоне вингер провел 15 матчей, и на его счету два гола и одна результативная передача.

Кубок Греции. 1/8 финала

"Панатинаикос" - "Волос" 3:0

Голы: Шпорар, 45+6, Серин, 54, Вербич, 59