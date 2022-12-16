Вербич забил гол в Кубке Греции - ВИДЕО эффектного удара экс-динамовца
Словенец напомнил о себе
Фото: pao.gr
"Панатинаикос", цвета которого защищает Беньямин Вербич, принимал "Волос" в рамках 1/8 финала Кубка Греции.
29-летний словенец вышел в стартовом составе, но был заменен на 68-й минуте встречи. Впрочем, за время, проведенное на поле, экс-динамовец смог принести пользу команде. На 59-й минуте Беньямин из-за пределов штрафной вколотил мяч в сетку ворот, сделав счет 3:0.
Напомним, Вербич перешел из "Динамо" в "Панатинаикос" этим летом. В текущем сезоне вингер провел 15 матчей, и на его счету два гола и одна результативная передача.
Кубок Греции. 1/8 финала
"Панатинаикос" - "Волос" 3:0
Голы: Шпорар, 45+6, Серин, 54, Вербич, 59
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