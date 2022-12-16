  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Мировая серия" для сборных, женский клубный ЧМ и изменения в календаре - Инфантино анонсировал нововведения ФИФА

Общие новости
(2 голосов)

В ФИФА постоянно что то придумывают

"Мировая серия" для сборных, женский клубный ЧМ и изменения в календаре - Инфантино анонсировал нововведения ФИФА

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В преддверии финала ЧМ-2022 в Дохе (Катар) состоялось заседание совета ФИФА.

Отдельным вопросом поднимался календарь национальных сборных.

Так, в ФИФА сообщили, что с 2025 года окна для календаря международных матчей с 2025 года будут включать одно расширенное окно с четырьмя матчами в конце сентября и начале октября. Это "большое окно" заменит два отдельных окна в сентябре и октябре, которые были ранее. При этом другие окна (ноябрь, март и июнь) для матчей национальных сборных не изменятся.

Также ФИФА объявила о создании товарищеского турнира под названием "Мировая серия", в котором будут принимать участие команды из разных футбольных конфедераций. Данный турнир ФИФА будет проводить в мартовском окне по четным годам.

Кроме того, президент ФИФА заявил о создании женского клубного чемпионата мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FIFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде