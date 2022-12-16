"Мировая серия" для сборных, женский клубный ЧМ и изменения в календаре - Инфантино анонсировал нововведения ФИФА

В преддверии финала ЧМ-2022 в Дохе (Катар) состоялось заседание совета ФИФА.

Отдельным вопросом поднимался календарь национальных сборных.

Так, в ФИФА сообщили, что с 2025 года окна для календаря международных матчей с 2025 года будут включать одно расширенное окно с четырьмя матчами в конце сентября и начале октября. Это "большое окно" заменит два отдельных окна в сентябре и октябре, которые были ранее. При этом другие окна (ноябрь, март и июнь) для матчей национальных сборных не изменятся.

Также ФИФА объявила о создании товарищеского турнира под названием "Мировая серия", в котором будут принимать участие команды из разных футбольных конфедераций. Данный турнир ФИФА будет проводить в мартовском окне по четным годам.

Кроме того, президент ФИФА заявил о создании женского клубного чемпионата мира.