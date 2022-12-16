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Единственный кандидат на выборах. Инфантино может остаться на посту президента ФИФА до 2031 года

Общие новости
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Больше кандидатов не нашлось

Единственный кандидат на выборах. Инфантино может остаться на посту президента ФИФА до 2031 года

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент ФИФА Джанни Инфантино, который начал работу на этой должности в феврале 2016 года, сменив замешанного в коррупционном скандале Йозефа Блаттера, официально вступил в должность президента только в 2019 году, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что президент ФИФА может переизбираться дважды, таким образом, Инфантино может остаться на своём посту до 2031 года.

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Функционер на следующих выборах, которые состоятся 16 марта 2023 года в Руанде, будет единственным кандидатом, так как приём заявок осуществлялся до 16 ноября нынешнего года.

Напомним, что до работы в ФИФА Джанни Инфантино занимал должность генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА
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Источник:
FIFA

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