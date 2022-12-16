Единственный кандидат на выборах. Инфантино может остаться на посту президента ФИФА до 2031 года
Больше кандидатов не нашлось
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Президент ФИФА Джанни Инфантино, который начал работу на этой должности в феврале 2016 года, сменив замешанного в коррупционном скандале Йозефа Блаттера, официально вступил в должность президента только в 2019 году, сообщается на сайте организации.
Отмечается, что президент ФИФА может переизбираться дважды, таким образом, Инфантино может остаться на своём посту до 2031 года.
Функционер на следующих выборах, которые состоятся 16 марта 2023 года в Руанде, будет единственным кандидатом, так как приём заявок осуществлялся до 16 ноября нынешнего года.
Напомним, что до работы в ФИФА Джанни Инфантино занимал должность генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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