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Бронза Хорватии, кадровая ситуация Франции, Луческу остается. Главные новости за 17 декабря

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А также товарищеские матчи клубов и выбор Роналду

Бронза Хорватии, кадровая ситуация Франции, Луческу остается. Главные новости за 17 декабря

фото - Getty Images

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 17 декабря

Хорватия выиграла бронзу Чемпионата мира

Учитывая стиль сборных, встретившихся в матче за третье место, возникали опасения, что игра окажется скучной. Однако Хорватия и Марокко уже в первые 20 минут обменялись голами – на точный удар Гвардьола ответил Дари. А перед перерывом Оршич классно закрутил в дальний угол. Во втором тайме Марокко не смог во второй раз отыграться – 2:1 в пользу Хорватии, которая после серебра 2018 года на этот раз получает бронзу. Напомним, что в истории хорватской сборной также есть бронза ЧМ-1998.

Франция готовится к финалу в полном составе

Команда Дешама провела открытую тренировку накануне встречи с Аргентиной. Перед этим сообщалось, что Эрнандес и Чуамени получили травмы в игре с Марокко, а у Конате, Варана и Комана вирус. Впрочем, все пятеро вышли на тренировку и работали в общей группе. Однако вечером французские СМИ сообщили, что травма колена может помешать сыграть Оливье Жиру.

Луческу, похоже, остается в Динамо

Осенью, когда "Динамо" демонстрировало слабые результаты, ходили разговоры о том, что Мирча Луческу зимой может покинуть команду. Однако несколько удачных матчей к концу года, похоже, позволили румыну удержаться на своем посту. Как сообщают СМИ, на следующей неделе в Монако состоится встреча между тренером и президентом клуба Игорем Суркисом. При этом стороны будут обсуждать не расставание, а кадровые вопросы и планы подготовки на зиму. Ожидается, что "Динамо" в течение месяца будет тренироваться в Турции, где сыграет более 10 спаррингов.

О товарищеских матчах

Роман Яремчук помог "Брюгге" разгромить "Зюлте-Варегем" 3:0 – форвард отдал ассист в первом голе. Участие в игре также принимали Соболь и Драмбаев. "Манчестер Сити" обыграл "Жирону" 2:0 благодаря голам Де Брюйне и Холанда. "Арсенал" проиграл "Ювентусу" 0:2 из-за двух автоголов – Зинченко не играл. Егор Ярмолюк вышел на замену в игре его "Брентфорда" против "Вольфсбурга" – ничья 2:2. "Наполи" проиграл "Вильярреал" 2:3, а "Интер" сыграл вничью 1:1 с "Бетисом".

У Криштиана Роналда нет предложений

Звездный португалец, разорвавший контракт с МЮ, продолжает тренироваться на базе "Реала". Он все еще рассчитывает, что получит приглашение от клуба, выступающего в Лиге Чемпионов. Однако, как сообщает As, пока никто не проявляет интереса к Роналду. Единственный клуб, который готов начать переговоры – это катарский "Аль-Садд".

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