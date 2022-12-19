Феерический финал ЧМ-2022, решение Месси, судьба Саутгейта. Главные новости за 18 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 18 декабря

Финал ЧМ-2022 выдался во славу. Аргентина доминировала в первом тайме и забила два гола – Месси реализовал пенальти, а Ди Мария завершил красивую контратаку. После перерыва бело-голубые сбавили обороты и, казалось, контролировали ситуацию до 80-й минуты. А потом Килиан Мбаппе оформил дубль. На последних минутах Льорис спасает Францию после удара Месси под перекладину – овертайм. И снова Аргентина выходит вперед – Лео добил мяч в сетку после сейва кипера. Однако Франция идет вперед и зарабатывает второй 11-метровый – Мбаппе не мешает. На последних секундах Коло-Муани мог закрыть поединок победой своей команды, но Эмилиано Мартинес выиграл выход один на один. Серия пенальти, в которой кипер Аргентины становится героем – он отбивает удар Комана и заставляет ошибиться Чуамени – 4:2 в серии в пользу Месси и компании.

Конечно, организаторы не могли не отдать приз лучшему игроку турнира Лионелю Месси, забивавшему в каждом матче плей-офф. В общей сложности на его счету 7 голов и 3 результативные передачи. Золотую бутсу ЧМ забрал Килиан Мбаппе – турнир завершил с 8 голами. Лучшим вратарем признан Эмилиано Мартинес, который на турнире выиграл две серии пенальти (но главное – тот сейв против Коло-Муани). Лучшим молодым игроком стал представитель Аргентины Энцо Фернандес.

Уже во время Чемпионата мира Лео заявил, что финал станет его последним матчем за сборную Аргентины. Но сразу после триумфа Месси изменил свое мнение. Он заявил, что еще хочет поиграть за национальную команду в статусе чемпиона мира. А вот Дидье Дешам не знает, останется ли на своем посту. Он ожидает переговоров с президентом французской федерации. Хотя имеет влиятельного союзника – Эммануэль Макрон, болевший на трибунах, призвал Дидье остаться во главе Ле Бле.

Футбольная Ассоциация Англии определилась с судьбой главного тренера национальной сборной – Гарет Саутейгт останется на следующий отборочный цикл к Евро-2024. Как известно, под его руководством англичане завоевали бронзу ЧМ-2018, серебро Евро-2020 и вылетели в четвертьфинале ЧМ-2022. К слову, в отборе на следующий чемпионат Европы Англия будет играть, в том числе, со сборной Украины.

На днях стало известно о жалобе в УЕФА по поводу "Днепра-1" - мол тот является правопреемником "Днепра", следовательно, должен рассчитаться с долгами. Слово взял бывший генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко – он заявил, что это два разных юридических лица, не имеющих никакого отношения друг к другу. В качестве аргумента он напомнил, что "Днепр-1" и "Днепр" даже играли в одном чемпионате. А то, что на одной базе и одном стадионе, в этом нет ничего необычного – обычный договор аренды. Осталось дождаться, поверит ли этим аргументам УЕФА.

После продажи Холанда новой звездой атаки дортмундцев стал Юссуф Мукоко. 18-летний форвард в нынешнем сезоне забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи в 14 матчах Бундеслиги. Но следующим летом у него истекает контракт, что делает его доступным для других клубов. Большой интерес к Мукоко демонстрируют "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Лондонцы даже готовы заплатить какую-то сумму уже в январе, чтобы он перешел в ближайшее время, а не ждать лета.